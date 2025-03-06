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«Российские нарративы о «латышах-нацистах» добрались и до Северной Европы» - предупреждают в НАТО 6

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
«Российские нарративы о «латышах-нацистах» добрались и до Северной Европы» - предупреждают в НАТО

Российская дезинформация все еще присутствует в нашем регионе, но после полномасштабного вторжения в Украину она все больше распространяется в других местах на Западе и так называемом «глобальном юге». Каковы цели Кремля при распространении дезинформации и каковы наиболее распространенные сюжеты информационных операций, показывают некоторые исследования, проведенные экспертами Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

Мы действительно уже много лет слышим различные дезинформационные сообщения из России, а сообщения, используемые в Латвии, не изменились за последние 30 лет. После полномасштабного вторжения на Украину заявления Кремля о том, что НАТО не поможет и что Украине не следует помогать, стали еще более актуальными.

Те жители Латвии, для которых эти сообщения актуальны, по-прежнему могут их найти и прослушать, несмотря на то, что российское пропагандистское телевидение больше не доступно. Нестабильность делает общество более уязвимым для российской пропаганды, заявила в интервью Элина Ланге-Ионатамишвили, эксперт Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям:

«С одной стороны, любая нестабильность и кризисная ситуация делает нас более уязвимыми, поскольку люди ищут четкие и быстрые ответы. И очень часто они могут быть неверными — особенно неверные ответы. Но, с другой стороны, мы многое сделали для повышения осведомленности людей о том, что мы находимся под угрозой».

Исследовательница заметила следующее: русские нарративы о том, что латыши являются нацистами и русофобами, используются и в странах Северной Европы. А в странах Северной Европы понимание того, что делает Россия, теперь значительно улучшилось.

Расширение НАТО стало причиной усиления российской дезинформационной активности в странах Балтии и Северной Европы.

«По моим наблюдениям, могу сказать, что наш регион, безусловно, является приоритетным для России. Также примем во внимание тот факт, что Швеция и Финляндия также вступили в НАТО. Следовательно, Россия в своем искаженном понимании видит в регионе Балтийского моря большую угрозу, чем прежде», — оценила Ланге-Ионатамишвили.

Значимым ресурсом для распространения кремлевских посланий являются социальные сети, где информационные операции по-прежнему дешевы и просты в осуществлении, в то время как платформы по-прежнему испытывают трудности с отловом ботов [ред. – автоматизированное программное обеспечение для процессов онлайн-чата] деятельности и мелкомасштабных кампаний по дезинформации.

Но когда речь идет о регионах, где распространяется российская дезинформация, это не только страны Балтии, и даже не только Европа или США. То же самое происходит и в странах так называемого Глобального Юга.

«По сути, Кремль в идеале хотел бы, чтобы эти страны отвернулись от Запада, от нынешней международной системы и приняли точку зрения, что все можно решить силой», — пояснил исследователь Джонатан Морли-Дэвис.

«Но там, где Кремль не может полностью восполнить отсутствие Запада, достаточно заставить людей быть нейтральными по отношению к нарушениям Кремлем международных норм.

«Для Кремля этого достаточно, поскольку это позволяет избежать полной дипломатической и экономической изоляции», — добавил исследователь.

#нато #пропаганда
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Комментарии (6)

  • Мп
    Мимо проходил
    7-го марта

    А вот 16 марта на шествии в честь Ваффен СС и надо поинтересоваться - нацисты там идут или не нацисты. И все хором заорут "Не, не нацичты!", прикрывая ладошкой свастоны в петлицах...

    23
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го марта

    Да ладно. Тут латыш латышу череп мерит на чистоту "латышскости" и идентичности.

    17
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го марта

    из ГосАкт СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

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  • ТК
    Тото Кутунио
    6-го марта

    Памятник в честь победы над фашизмом снесли? - Снесли. Цветы даже на газон положить под запретом. С недобитками фашистскими в дёсна лижитесь? - Есть такое. 16 марта очередная серия будет. Что не так? Российская пропаганда? Вроде абсолютная правда.

    97
    1
  • Д
    Дед
    6-го марта

    А где дезинформация? Разве латыши не русофобы и не нацисты, латыши этим гордятся! Или гордится они могут только под одеялом с фигой в кармане? Так вроде нет, практически каждый депутат, министр, чиновник с пеной у рта призывает уничтожать русских и это уже не исключение , а правило. Тогда о чем она? Как говорится, тогда уж нужно определится, либо штаны одеть, либо нательный крест снять.

    102
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    Дед
    6-го марта

    Так это потомки фашистов перед западом оправдываются, а так все прекрасно знают.

    69
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