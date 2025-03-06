«Российские нарративы о «латышах-нацистах» добрались и до Северной Европы» - предупреждают в НАТО

Российская дезинформация все еще присутствует в нашем регионе, но после полномасштабного вторжения в Украину она все больше распространяется в других местах на Западе и так называемом «глобальном юге». Каковы цели Кремля при распространении дезинформации и каковы наиболее распространенные сюжеты информационных операций, показывают некоторые исследования, проведенные экспертами Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

Мы действительно уже много лет слышим различные дезинформационные сообщения из России, а сообщения, используемые в Латвии, не изменились за последние 30 лет. После полномасштабного вторжения на Украину заявления Кремля о том, что НАТО не поможет и что Украине не следует помогать, стали еще более актуальными.

Те жители Латвии, для которых эти сообщения актуальны, по-прежнему могут их найти и прослушать, несмотря на то, что российское пропагандистское телевидение больше не доступно. Нестабильность делает общество более уязвимым для российской пропаганды, заявила в интервью Элина Ланге-Ионатамишвили, эксперт Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям:

«С одной стороны, любая нестабильность и кризисная ситуация делает нас более уязвимыми, поскольку люди ищут четкие и быстрые ответы. И очень часто они могут быть неверными — особенно неверные ответы. Но, с другой стороны, мы многое сделали для повышения осведомленности людей о том, что мы находимся под угрозой».

Исследовательница заметила следующее: русские нарративы о том, что латыши являются нацистами и русофобами, используются и в странах Северной Европы. А в странах Северной Европы понимание того, что делает Россия, теперь значительно улучшилось.

Расширение НАТО стало причиной усиления российской дезинформационной активности в странах Балтии и Северной Европы.

«По моим наблюдениям, могу сказать, что наш регион, безусловно, является приоритетным для России. Также примем во внимание тот факт, что Швеция и Финляндия также вступили в НАТО. Следовательно, Россия в своем искаженном понимании видит в регионе Балтийского моря большую угрозу, чем прежде», — оценила Ланге-Ионатамишвили.

Значимым ресурсом для распространения кремлевских посланий являются социальные сети, где информационные операции по-прежнему дешевы и просты в осуществлении, в то время как платформы по-прежнему испытывают трудности с отловом ботов [ред. – автоматизированное программное обеспечение для процессов онлайн-чата] деятельности и мелкомасштабных кампаний по дезинформации.

Но когда речь идет о регионах, где распространяется российская дезинформация, это не только страны Балтии, и даже не только Европа или США. То же самое происходит и в странах так называемого Глобального Юга.

«По сути, Кремль в идеале хотел бы, чтобы эти страны отвернулись от Запада, от нынешней международной системы и приняли точку зрения, что все можно решить силой», — пояснил исследователь Джонатан Морли-Дэвис.

«Но там, где Кремль не может полностью восполнить отсутствие Запада, достаточно заставить людей быть нейтральными по отношению к нарушениям Кремлем международных норм.

«Для Кремля этого достаточно, поскольку это позволяет избежать полной дипломатической и экономической изоляции», — добавил исследователь.