После провальной встречи занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне командование украинских вооруженных сил начало искать способы замены систем противовоздушной обороны американского производства. Об этом сообщило издание Forbes.

«После катастрофы в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить состоящее на вооружении Украины важнейшее оружие американского производства, включая ракеты ПВО. Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», - говорится в статье.

В частности, как считают обозреватели журнала, заменить состоящие на вооружении Украины американские зенитно-ракетные комплексы Patriot могут зенитные ракеты Asters, произведенные европейским консорциумом Eurosam.

Кроме того, в рамках полученного от Великобритании кредита Украина может получить пять тысяч ракет малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. Помимо этого, норвежская компания Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса «земля - воздух» для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.

На вооружении сил ПВО Украины состоят шесть батарей Patriot. Украина получает ракеты для них небольшими партиями и быстро расходует. Forbes отмечал, что «среди демократических стран мира» США обладают почти полной монополией на ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки и радиолокаторы. Но выбранный Дональдом Трампом политический курс, как считают эксперты, может поставить крест на постоянной поддержке Украины и Европы.

Между тем, США продолжают предоставлять Украине разведданные, - сообщает РБК Украина.