США могут депортировать из страны украинских беженцев - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать временный легальный статус для 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, сообщают мировые СМИ, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Трампа и три источника, знакомые с ситуацией.

Лишение статуса может привести к депортации беженцев. Данный шаг ожидается уже в апреле.

Как указывают СМИ, планируемое сокращение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, допущенных в США по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Байдена.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время министерство не делает никаких заявлений. Белый дом и посольство Украины тоже отказались от комментариев.