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США могут депортировать из страны украинских беженцев - СМИ 2

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
США могут депортировать из страны украинских беженцев - СМИ
ФОТО: dreamstime

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать временный легальный статус для 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, сообщают мировые СМИ, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Трампа и три источника, знакомые с ситуацией.

Лишение статуса может привести к депортации беженцев. Данный шаг ожидается уже в апреле.

Как указывают СМИ, планируемое сокращение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, допущенных в США по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Байдена.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время министерство не делает никаких заявлений. Белый дом и посольство Украины тоже отказались от комментариев.

#украинские беженцы #сша
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Григорий Антонов
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2

Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го марта

    Из надо гнать ОТОВСЮДУ! Наглые, всё лишь бы на шару!

    3
    0
  • Ч
    Чангл
    6-го марта

    Дайте пример. С Европы тоже нужно гнать.

    11
    1

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