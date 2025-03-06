Валерий Залужный: «США разрушают мировой порядок и идут навстречу Кремлю»

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал внешнюю политику новой администрации Дональда Трампа, заявив, что США разрушают устоявшийся мировой порядок, и что Белый дом «поставил под сомнение единство всего западного мира», пишет «Русская служба Би-би-си».

Заявления Залужного прозвучали на конференции по безопасности в Лондоне в четверг на фоне обострения напряженности между президентом Украины Владимиром Зеленским и его президентом США Дональдом Трампом, которое последовало за их публичным спором в Овальном кабинете в прошлую пятницу.

За последние пару дней Киев предпринял попытки наладить отношения с Вашингтоном. Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу похвалил Зеленского за то, что тот готов выполнять условия США и написал об этом ему письмо.

Но уже на следующий день, 5 марта, США приостановили военную помощь Украине и обмен разведданными, пытаясь заставить Зеленского сесть за стол переговоров.

Такой шаг существенно вредит Украине и может привести к тяжелым последствиям для военных на поле боя и гражданских в тылу.

Комментарии Залужного в четверг свидетельствуют о том, что недовольство действиями США со стороны Украины никуда не исчезло.

«Мы видим, что не просто ось зла и Россия пытаются пересмотреть мировой порядок, а США окончательно разрушают этот порядок», - заявил Залужный.

Украинский посол добавил, что переговоры между США и Россией, которую «возглавляет военный преступник» в лице президента Владимира Путина, показали, что Белый дом делает «шаги навстречу Кремлю, чтобы встретиться с ним на полпути».

Залужный, который был назначен послом в Лондоне в 2024 году после трех лет пребывания на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, также предположил, что в результате изменения позиции Вашингтона НАТО может прекратить свое существование.

Он предупредил, что следующей целью Москвы «может быть Европа».

Зеленский выразил желание как можно быстрее прекратить войну в Украине, но в то же время выразил обеспокоенность тем, как администрация Трампа ведет переговоры и идет на уступки Москве, не предоставляя гарантии безопасности для Украины.

Во время предвыборной кампании в США Трамп обещал быстро положить конец войне. В феврале американская делегация встретилась с российской для предварительных переговоров в Саудовской Аравии. На той встрече не присутствовали ни европейские, ни украинские представители.

Решение США прекратить помощь Украине официальные лица администрации Трампа рассматривают как средство заставить Киев сотрудничать в мирных переговорах под руководством США.

После этого Зеленский пошел на примирение с Трампом, не упоминая о гарантиях безопасности США, которые, как он говорил ранее, были необходимы для предотвращения дальнейшей агрессии России. Трамп сказал, что ценит слова Зеленского. Вашингтон идет навстречу Кремлю

При этом Залужный во время своего выступления заявил, что пауза в обмене разведданными, а также принятое ранее решение выступить против резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию в Украине, является «большим вызовом для всего мира».

Впоследствии он также опубликовал сообщение в фейсбуке, в котором рассказал о своем выступлении на конференции по безопасности в Chatham House.

«Это был откровенный и прямой разговор. О том, что мировой порядок изменился и это надо признать», - написал он.

«Вашингтон делает все больше шагов навстречу кремлевскому режиму в то время, когда Россия и ось зла пытаются разрушить мировой порядок», - повторил свои заявления на конференции Залужный.

Он также добавил, что «Украина сегодня де-факто защищает не только восточную границу НАТО, но и восточную границу Европы».

«Она продолжает сопротивляться и поэтому стала субъектом международной политики. И без Вооруженных сил Украины уже невозможна новая архитектура европейской безопасности», - заявил Залужный.

Валерий Залужный сейчас - самый популярный политик Украины, у него самый высокий рейтинг и шансы стать президентом в случае выборов.

Высокопоставленные чиновники США в последние дни и недели неоднократно давали понять, что Украине нужны выборы президента, чтобы избранный и более сговорчивый руководитель охотнее шел на уступки России и США.

Однако подобные заявления Залужного показывают, что он на посту президента вряд ли может стать тем самым сговорчивым руководителем Украины.