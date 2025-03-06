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Тысячи людей в Европе остались без зарплаты из-за редкого сбоя 0

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Тысячи людей в Европе остались без зарплаты из-за редкого сбоя

Reuters: Тысячи европейцев остались без зарплаты из-за сбоя в системе расчетов

Тысячи европейцев столкнулись с задержкой выплат зарплат и социальных пособий из-за редкого сбоя в работе платежной системы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Сбой в системе T2S, используемой для расчетов по финансовым операциям, произошел утром в четверг, 27 февраля, примерно в восемь утра по франкфуртскому времени. Спустя два часа также начала зависать основная платежная сеть Target 2 (T2), через которую проходят триллионы евро трансакций ежедневно. Из-за неполадок более 15 тысяч пожилых и малоимущих греков, а также работников госсектора и пенсионеров в Австрии остались без зарплат.

Сперва кризисные менеджеры предположили, что сбой связан с проблемами в базе данных, из-за чего не удалось сразу переключить систему на резервный сервер. Пока найти и устранить ошибку пытались вручную, платежи не проводились. Аварийный канал платежей запустили только к 11:30 — резервный механизм не смог обработать одновременно сотни тысяч ежедневных переводов, из-за чего большую часть платежей пришлось поставить в очередь.

Помимо задержек в выплате зарплат и пособий едва не сорвались биржевые сделки: некоторые клиенты брокеров понесли убытки, так как им были начислены проценты по займам. Некоторые компании всерьез задумались о подаче исков к регулятору.

«Когда у коммерческих банков случаются сбои, они несут за это ответственность. Но пока не похоже, что в данном случае будет такой же уровень подотчетности, несмотря на масштаб ущерба», — пояснил партнер юридической фирмы Osborne Clarke Пол Харрис.

#зарплаты #сбой
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