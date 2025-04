США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф

На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

"Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня", - заявил Уиткофф журналистам у Белого дома.

Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, для обсуждения усилий по прекращению огня в украинском конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже сообщил о переговорах между делегациями США и Украины уже на предстоящей неделе. "Украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча", - написал Зеленский в своем микроблоге на платформе Х в четверг, 6 марта.

Он также поблагодарил Европу за поддержку, оказываемую его стране. "Украинцы действительно ценят это в такое эмоционально напряженное время в мировой политике. Важно, что европейское единство сохраняется, и Европа действительно старается поступать правильно", - отметил украинский президент.

I am grateful for all the support, and Ukrainians really appreciate that in a time of such great emotions in global politics, European integrity is preserved and Europe is truly trying to do the right thing. Meanwhile, Ukrainian and American teams have resumed work, and we hope…