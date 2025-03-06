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США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф 1

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф

Уиткофф: на встрече США и Украина обсудят мирную сделку и 6-месячное перемирие

На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

"Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня", - заявил Уиткофф журналистам у Белого дома.

Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, для обсуждения усилий по прекращению огня в украинском конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже сообщил о переговорах между делегациями США и Украины уже на предстоящей неделе. "Украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча", - написал Зеленский в своем микроблоге на платформе Х в четверг, 6 марта.

Он также поблагодарил Европу за поддержку, оказываемую его стране. "Украинцы действительно ценят это в такое эмоционально напряженное время в мировой политике. Важно, что европейское единство сохраняется, и Европа действительно старается поступать правильно", - отметил украинский президент.

#война рф и украины #сша
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Комментарии (1)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    6-го марта

    Хорошо что Зеленский нашёл в себе силы сглотнуть свою гордость и всё прочее и выразил готовность работать под мудрым руководством Трампа, это всё что от него требовалось. И фактически всё что он мог сделать на пользу Украине. Успех не в том чтоыб бить в барабан, успех в том чтоыб добиваться необходимого для своей страны. Даже если ради этого пришлось преклонить колено и целовать перстень.

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