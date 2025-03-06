Возвращаясь домой с ночной смены, мужчина в Риге заснул за рулем и сбил ребенка

В четверг утром в Плявниеках автомобиль сбил ребенка. Мальчик стоял в зеленой зоне возле парковки на улице Бралю Каудзишу и хотел перейти дорогу, но его сбила машина, водитель которой уснул за рулем. Водитель пришел в себя только после того, как врезался в дорожное ограждение, передает Degpunkta.

Водитель автомобиля KIA сидит на пассажирском сиденье разбитой машины и пишет заявление в полицию. Мужчина все еще находится в шоке от произошедшего и, по его словам, не помнит большую часть произошедшего. Водитель ехал домой с ночной смены, ехать нужно было не очень далеко, но усталость дала о себе знать.

По словам водителя, повреждения автомобиля незначительные. Его собственное здоровье также в порядке, но водителя раскрывает факт, который сейчас беспокоит его больше всего - ребенка мужчина сбил, когда потерял контроль над транспортным средством - просто заснул.

Медики сообщают, что ребенок доставлен в больницу в стабильном состоянии с травмами средней степени тяжести. На его теле были обнаружены множественные травмы. Водитель KIA за рулем уже более 20 лет, однако никто, даже опытный водитель, не может устоять перед сонливостью и усталостью.

Не переоценивайте свои силы во время вождения. Одна ошибка может стоить вам и другим жизни.