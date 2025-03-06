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В ЕС не исключают притока украинских беженцев в случае эскалации - СМИ 0

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
В ЕС не исключают притока украинских беженцев в случае эскалации - СМИ
ФОТО: LETA

Угроза затяжной войны в Украине без военной поддержки со стороны США заставляет политиков в европейских странах задуматься о вероятности новой волны украинских беженцев, пишет издание Politico, сообщает ВВС.

«Если Путин еще больше обострит войну, и американская поддержка исчезнет, если это приведет к увеличению числа беженцев […] нам необходимо обязательное распределение украинских беженцев по всему Евросоюзу в соответствии со справедливым механизмом», — заявила журналистам в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Согласно данным Евростата, в декабре прошлого года более 4,3 млн украинцев находилось под временной защитой в европейских странах. До сих пор больше всего беженцев принимали Германия, Польша и Чехия, однако в случае нового, более масштабного притока беженцев «это должно измениться», сказала Фезер.

По словам главы МВД Германии, в настоящее время она не ожидает нового наплыва беженцев, и это просто сценарий, который предстоит обсудить министрам. Фезер добавила, что Германия будет поддерживать Киев «до тех пор, пока продолжается ужасное нападение Путина на Украину».

В абсолютных цифрах больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия, но в пересчёте на душу населения значительное количество беженцев приняли также страны Балтии, Словакия и Ирландия, уточняет ЛЕТА.

Статус временной защиты, который ЕС предоставляет украинским беженцам, даёт им право работать, жить и учиться в принимающей стране. Однако неправительственные организации предупреждают, что временный характер этого статуса затрудняет интеграцию беженцев.

На выбор украинских беженцев в пользу той или иной страны влияют местный язык, географическая близость к Украине, наличие сети поддержки и доступная информация о местных пособиях.

#украинские беженцы
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