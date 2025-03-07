Baltijas balss logotype

Боеготовность самолетов ВВС США рекордно рухнула 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Боеготовность самолетов ВВС США рекордно рухнула
ФОТО: Global Look Press

Специалисты профильного издания Defense News заявили, что уровень боеготовности самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США рекордно снизился. К такому выводу журналисты пришли на основе анализа доступных данных.

По информации экспертов, в среднем в 2024 году чуть более шести из десяти самолетов ВВС США смогли выполнить свои задачи в течение дня. «Уровень готовности к выполнению миссии по всему флоту в 62 процентов является самым низким за последнее время», — говорится в материале. Специалисты связали это с устареванием части флота.

Эксперты также подчеркнули, что парк ВВС США насчитывает 5025 самолетов — это самый скромный показатель за всю 78-летнюю историю структуры американских ВС. «Показатель готовности к выполнению боевых задач в 62 процента означает, что в любой момент времени около 1900 самолетов будут выведены из эксплуатации», — заявили журналисты. Больше всего в американском воздушном флоте самолетов C-17 Globemaster, F-16 Fighting Falcon и F-35A Joint Strike Fighter.

«Готовность часто является запаздывающим маркером», — заметил бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни. По его словам, в 2025-м ситуация может ухудшиться. Пенни заключил, что текущее затруднительное положение ВВС во многом обусловлено отсутствием достаточного количества крупных модернизаций самолетов.

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео