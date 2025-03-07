Через 3-5 лет Россия будет готова к ограниченным действиям против НАТО - разведка

Литовская разведка предупредила в пятницу, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

Однако ведомства отмечают, что такого периода будет недостаточно для подготовки к крупномасштабной войне с Альянсом.

«В среднесрочной перспективе Россия, скорее всего, не сможет создать потенциал, необходимый для крупномасштабной конвенциальной войны с НАТО. Однако Россия может развить военный потенциал, достаточный для начала ограниченных военных действий против одной или нескольких стран НАТО», — говорится в оценке угроз национальной безопасности, обнародованной Департаментом государственной безопасности и Вторым департаментом оперативных служб.

«Это может побудить российское руководство применить военную силу, исходя из неверной оценки ситуации и надежды на то, что НАТО не сможет отреагировать вовремя, а Россия сможет локализовать конфликт и быстро добиться желаемых результатов», — говорится в документе.

В своих интерпретациях понятий разведка определяет среднесрочную перспективу как период от трех до пяти лет.

В оценке угроз говорится, что дальнейший рост военной мощи России будет напрямую зависеть от хода войны в Украине — по мере снижения потребностей на фронте Москва сможет быстрее формировать новые военные подразделения и наращивать резервы.

Калининград

По данным разведки, для обеспечения нужд войны в Украине Россия перебрасывает туда войска и технику из разных регионов, в том числе из Калининградской области.

Однако оценка угроз свидетельствует о том, что калининградская военная группировка по-прежнему способна выполнять основные задачи.

«Возможности, которые в настоящее время демонстрирует Россия в случае военного конфликта с НАТО, будут недостаточными для закрепления доминирования, но их будет достаточно для того, чтобы срывать операции НАТО в Балтийском море», — говорится в оценке угроз.

«В регионе Балтийского моря часть российской системы A2/AD (блокирования доступа и блокирования региона) - мощности противовоздушной обороны, хотя и частично уменьшились, но способны выполнять свои задачи», — отмечается в документе.

Упомянутая система включает в себя меры противовоздушной обороны и противокорабельной обороны, призванные воспрепятствовать действиям сил противника на определенной территории.