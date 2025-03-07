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Европе указали на опасность закупок американского оружия 1

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Европе указали на опасность закупок американского оружия
ФОТО: Global Look Press

Закупки готовых вооружений в США угрожают европейской безопасности из-за неопределенной позиции Вашингтона. Об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявил глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шелльхорн.

Он пояснил, что партнеры в любой момент могут остановить поставки, и напомнил, что не так давно факт угрозы могли осознать датчане, закупающие американские самолеты F-35. Ведь если им придется защищать Гренландию от попыток президента США Дональда Трампа захватить остров, то использовать американское оружие окажется не лучшей идеей.

По словам Шелльхорна, европейскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нужна встряска, для которой следует увеличить национальные оборонные бюджеты и развивать сотрудничество стран региона в военных аспектах.

Накануне, 6 марта, на саммите Евросоюза был принят итоговый документ о перевооружении Европы, в рамках которого объединение радикально увеличит расходы на оборону. В том числе средства будут направлены на развитие военных производств и поддержку Украины. Документ стал первым за десятилетия в Европе на военную тематику, в котором нет ни упоминания США.

В ближайшее время Еврокомиссии займется поиском источников финансирования военно-промышленного комплекса ЕС. Кроме того, Европейский инвестиционный банк переориентируют на финансирование военных проектов.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    7-го марта

    Во- во! Купи Пэтриот за миллиарды, а защитить сможешь только то, куда разрешит выстрелить США. Кстати, Эрдоган, эту фишку снюхал и закупил российские С400

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