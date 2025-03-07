«Сейчас в Балтийском море так много таких судов, что вероятность инцидентов выше».

Глава спецслужбы Юха Мартелиус назвал "кабельную" проблему второстепенной по сравнению с трафиком российского «теневого флота»

Инциденты с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в последние годы происходят с «крайне нетипичной» частотой, однако государственные структуры способны на более эффективные диверсии, чем поддевание кабелей якорями. Об этом заявил глава службы разведки и безопасности Финляндии.

С начала российского вторжения в Украину в 2022 году в Балтийском море произошла серия повреждений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов. Военный альянс НАТО усилил свое присутствие в регионе, задействовав фрегаты, авиацию и морские беспилотные аппараты.

В воскресенье Финляндия освободила танкер Eagle S, который подозревался в повреждении энергокабеля и четырех телекоммуникационных кабелей передачи данных в Балтийском море в конце прошлого года. Однако полиция Финляндии пока не представила окончательных выводов по нескольким продолжающимся расследованиям.

Глава Службы безопасности и разведки Финляндии (Supo) Юха Мартелиус назвал инциденты с кабелями «второстепенной проблемой», хотя и признал, что их частота за последние годы является «крайне нетипичной» для Балтийского моря.

«Наибольшую обеспокоенность в Балтийском море вызывает то, что там действует российский “теневой флот”, который предоставляет России возможности для ведения боевых действий, позволяя ей продавать энергоносители другим странам», – сказал он в интервью Reuters.

Под «теневым флотом» понимаются суда, используемые Россией для перевозки нефти, оружия и зерна в обход международных санкций, введенных из-за войны в Украине.

Россия неоднократно осуждала западные санкции против ее энергетического сектора, заявляя, что они направлены на подрыв российской экономики и угрожают дестабилизацией мировых рынков. Москва также подчеркивала, что продолжит реализацию крупных нефтегазовых проектов.

В опубликованном во вторник обзоре национальной безопасности Supo сообщила, что каждую неделю десятки судов теневого флота проходят через Финский залив в российские нефтяные порты, а их способность обходить санкции в сфере энергетики имеет ключевое значение для экономики России.

«Сейчас в Балтийском море так много таких судов, что вероятность инцидентов, разумеется, выше», – отметил Мартелиус, имея в виду повреждения кабелей.

Он отказался комментировать текущие расследования, но подчеркнул, что западным странам следует серьезно относиться к угрозе, нависшей над важной подводной инфраструктурой.

«Я бы хотел отделить историю с якорями, кто бы за ней ни стоял, от факта реальной угрозы для критически важной подводной инфраструктуры», – сказал он, добавив, что государственные структуры способны на более эффективные диверсии, чем протаскивание якорей.