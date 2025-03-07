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Немецкие неонацисты поддерживают акции Ильи Яшина и Юлии Навальной 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Вооруженная оппозиция Кремлю скрывала лица.

Вооруженная оппозиция Кремлю скрывала лица.

Они шли в колонне «Русского добровольческого корпуса».

К нескольким десяткам «сторонников "Русского добровольческого корпуса"» (РДК) на демонстрации российской оппозиции в Берлине присоединились члены нацистской немецкой партии «Третий путь» и ее молодежного боевого крыла «Национал-революционная молодежь». Их на митинге распознал берлинский журналист Оливер Фельдхаус, об участии местных неонацистов в марше «Важным историям» также рассказали немецкие антирасистские активисты.

Призыв к участию в акции российской оппозиции под символами с перечеркнутым серпом и молотом (видны на фото с марша) также был опубликован в соцсетях неонаци-движения.

Ранее создатель РДК Денис Капустин (известный в неонацистской среде под прозвищем WhiteRex) анонсировал появление колонны из «бойцов и сторонников» РДК на митинге, организованном Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой.

Он пообещал избить тех россиян, кто придет на митинг с российским триколором. Как отмечал телеканал «Дождь», неонацисты принесли с собой на шествие пустые стеклянные бутылки. Колонна с российскими триколорами действительно была на демонстрации, однако насилия к ее участникам никто не применял.

Всего, по подсчетам Оливера Фельдхауса, в российской демонстрации участвовали 50 неонацистов. Были ли в колонне действующие бойцы РДК — неизвестно. С открытыми лицами там появлялись идеолог РДК, сын режиссера «Моей прекрасной няни» и «Слуги народа» Василий Кирющенко, а также пресс-секретарь РДК, бывший офицер ФСБ Илья Богданов.

Самому создателю корпуса Денису Капустину запрещен въезд в Шенгенскую зону. Он жил в Германии с 16 лет как еврейский иммигрант и влился там в неонацистскую сцену, участвуя в околофутбольных правых группировках и ультраправых турнирах по смешанным единоборствам. У Капустина есть широкая сеть контактов с лидерами немецких неонацистских движений.

Партия «Третий путь» и ее молодежное крыло, участвовавшие в марше российской оппозиции, — национал-социалистические организации, исповедующие антисемитизм и «немецкий социализм» по типу штрассеризма (идеологии антикапиталистического крыла НСДАП). Они также используют символику левого крыла НСДАП, Гитлерюгенда и гитлеровского трудового фронта — скрещенные меч и молот в шестеренке. Партия призывала к повешению политических оппонентов, а ее члены, по данным спецслужб ФРГ, могут быть причастны к поджогам общежитий беженцев.

При этом боевики «Третьего пути» проходили военную подготовку на полигоне российского неонацистского «Имперского легиона» под Петербургом (там же, где ДШРГ «Русич»). Одновременно с этим немецкая партия выражала солидарность с украинскими бойцами из «Азова», но не с властями Украины, так как они, по выражению неонацистов, «коррумпированы и евреи».

Демонстрация российской оппозиции против войны в Украине прошла в Берлине. По данным журналистов, в ней участвовали около 500 человек, по данным полиции — около 800, по данным ФБК — более 3,5 тысяч.

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