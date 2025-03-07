В Вильнюсе лауреатка Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич встречалась с белорусской диаспорой (в том числе для своей новой книги), участвовала в литовской книжной ярмарке — и отвечала на многочисленные вопросы читателей. «Оказалось, те, кого называют “поколением стариков”, сильнее. Их сегодня больше. Победили не только их танки — победило их мировоззрение. Поэтому нам нужно вырабатывать нечто новое».

«Конечно, все это очень трудно передумать, отрефлексировать, с этим жить, об этом говорить со своими детьми, даже друг с другом. У нас очень много психологической работы. Но я думаю, когда мы вместе, эту работу легче делать. Как-то не принято было в нашей истории отрефлексировать вещи: ни коммунизм не отрефлексировали, ни ГУЛАГ, все это поэтому к нам и возвращается. (…)

Будущее не обещает нам ничего хорошего, во всяком случае (хорошее) нескоро будет. Но нельзя поставить свою жизнь просто на ожидание, надо жить. Это единственная твоя жизнь — надо любить, надо по мере возможности что-то в доме делать, чтобы было красиво, что-то с детьми находить, какие-то слова. Это жизнь. Надо получать профессию, учить языки.

Новой Беларуси нужны будут не только революционеры. Я не хочу, чтобы революционеры чинили мне потом зубы или шили пальто. Нам нужны профессионалы, нам нужны новые люди Беларуси. Каждый из нас это должен делать сегодня, потому что делая себя, сохраняя себя сегодня, мы становимся более нужными будущему людьми. Отчаяние сжирает душу, отчаяние вещь опасная. Даже тоска — вещь небезопасная. Не надо, чтобы тоска нас сжирала, надо находить спасение — друг в друге, в работе, в будущем».

«Мы думали, что демократия — это некий институт, который сам по себе создаст новую жизнь и нового человека. Казалось, что мы можем просто жить, радоваться, как это было во всей Европе, и не думать, что демократию нужно отстаивать. Это уже никому не приходило в голову. Мы все совершили ошибку. Оказалось, что нет. Каждый из нас не сделал какую-то работу, которая могла бы предотвратить то, что правые начали так уверенно шагать по всему миру.

Мне кажется, что дать этому отпор мы сможем не скоро. Пока мы в шоке от всего происходящего, в отчаянии. А элита только начинает перестраиваться, чтобы понять, что вообще происходит — для сопротивления нужно осознать, что к чему, а это требует времени.

Вот попробуйте дать отпор Трампу. Он говорит, говорит, говорит — и среднему американцу это нравится. Точно так же и Путин. Это то, что называется “коллективный Путин”. Поговорите с русскими — многие из них, наоборот, очень его любят. Это не просто пропаганда. Нет, это правда. Русские люди считают, что он сделал для них многое. Ну, знаете, весь этот набор: “поднял с колен”, “великая Россия”. Это нашло отклик у определенной части общества.

Думаю, что эти 30 лет демократии, которые были в мире, в общем-то, потеряны. Мы оказались инфантильными. И это касается не только белорусов. Инфантильным оказался сам демократический человек — тот, кто верит в добро и надеется, что мир устроен для добра. А он не такой. Сопротивляться можно, только развивая в себе человечность. Другого пути я не знаю. Но это займет время. Я вижу здесь молодых людей, и у них оно есть. А вот насколько у нас — не знаю.

У всех этих людей, которые нас окружают во власти, отсутствует гуманитарный диапазон. Отсюда — обесценивание человеческой жизни. Сегодня мы видим, что рациональное знание переживает кризис. И без гуманитарного знания мы не построим будущее, о котором бесконечно говорим».