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Орбан назвал угрозой безопасности вступление Украины в ЕС 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Орбан назвал угрозой безопасности вступление Украины в ЕС
ФОТО: Global Look Press

Орбан: вступление Украины в ЕС будет означать угрозу общественной безопасности.

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) будет означать угрозу общественной безопасности, в том числе из-за дешевизны украинских товаров, которая нанесет удар многим производствам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

«Украина не отличается высокой общественной безопасностью, и поэтому было бы безответственно давать разрешение на свободное перемещение граждан этой страны в соседнюю Венгрию», — указал политик.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что допуск украинской сельскохозяйственной продукции угрожает фермерам многих стран Евросоюза. По его словам, это является неприемлемым для Будапешта.

Ранее Орбан заявил, что продолжение финансирования военной помощи Украине разрушит Европу. Глава венгерского правительства призвал пойти странам Европы по примеру США и также отказаться от отправки вооружений Киеву.

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