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В Европе позицию Трампа по Украине посчитали не самой жесткой в Вашингтоне 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
В Европе позицию Трампа по Украине посчитали не самой жесткой в Вашингтоне
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп и Рубио.

В Европе считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс придерживается более жесткой позиции по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вице-президент часто придерживался более жесткой линии, чем президент», — говорится в материале.

По словам европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров по урегулированию разногласий между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским и подписанию сделки с Киевом по природным ресурсам, подход Вэнса отличается от «более умеренной» позиции госсекретаря США Марко Рубио, помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпредствителя Трампа по Украине и России Кита Келлога.

Ранее администрацию Трампа обвинили в одержимости идеей разрушения Европейского союза. По мнению экспертов, речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировала желание разрушить прогрессивный Евросоюз, чтобы создать новый для союза с лучшего США.

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