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В Киеве заявили, что Зеленский не будет извиняться за поведение в Белом доме 1

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
В Киеве заявили, что Зеленский не будет извиняться за поведение в Белом доме

Подоляк: Украина не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что глава государства не будет извиняться за свое поведение во время визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Он был совершенно прав по форме и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», — заявил он.

По его словам, Украина «не будет извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было».

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил Зеленского в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки Трампа и Зеленского. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. По настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

#война рф и украины #дональд трамп #зеленский
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го марта

    Правильно бубочка.👍🏻 Эйропа вам поможет и до последнего хохла. Только так. Что эта старая рыжая халва о себе возомнила перед лицом величайшего лидера сучастности и боневтика незламного??

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