В США отключили Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщает издание «Украинский милитарный портал» («УМП»).

Несколько пользователей коммерческого сервиса на правах анонимности рассказали медиа, что потеряли доступ к данным. В официальном обосновании говорится, что доступ прекращен «по административному запросу». По словам журналистов, фактически же отключение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.

В материале говорится, что, судя по всему, администрация президента США через Госдеп запретила частным американским компаниям снабжать украинскую сторону спутниковыми данными. Ограничение касается как правительства, как и частных пользователей. Так, факт отключения подтвердило украинское киберсообщество «Киберборошно».

Журналисты «УМП» назвали Mixar главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей — в том числе, информации о передвижении российских войск. Изображения Mixar неоднократно использовали в медиа для иллюстрации и анализа боевых действий на Украине.