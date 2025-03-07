В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, и президент республики Владимир Зеленский нуждается в срочном прекращении огня. Об этом в материале для базирующейся в США газеты The Washington Post (WP) заявил обозреватель Дэвид Игнатиус.

«Вот парадокс, лежащий в основе переговоров: хотя президент Украины Владимир Зеленский ощетинился в ответ на давление [президента США Дональда] Трампа, он остро нуждается в прекращении огня. Его силы утомлены, истощены и в ближайшие шесть месяцев они могут начать сдавать», — говорится в материале.

Вместе с тем автор статьи назвал безобразной сценой прошедшую 28 февраля в Белом доме встречу глав США и Украины, в ходе которой между ними произошел конфликт. Игнатиус также счел, что Трамп жестко обошелся с Зеленским.

Ранее обозреватель Ишан Тарур в колонке для WP назвал ссору Зеленского с Трампом в ходе переговоров признаком, указывающим на распад коллективного Запада. По его мнению, перепалка между политиками может быть поворотной точкой в истории.