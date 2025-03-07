Baltijas balss logotype

В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом
ФОТО: Global Look Press

WP: Зеленскому срочно нужно прекращение огня, поскольку ВСУ истощены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, и президент республики Владимир Зеленский нуждается в срочном прекращении огня. Об этом в материале для базирующейся в США газеты The Washington Post (WP) заявил обозреватель Дэвид Игнатиус.

«Вот парадокс, лежащий в основе переговоров: хотя президент Украины Владимир Зеленский ощетинился в ответ на давление [президента США Дональда] Трампа, он остро нуждается в прекращении огня. Его силы утомлены, истощены и в ближайшие шесть месяцев они могут начать сдавать», — говорится в материале.

Вместе с тем автор статьи назвал безобразной сценой прошедшую 28 февраля в Белом доме встречу глав США и Украины, в ходе которой между ними произошел конфликт. Игнатиус также счел, что Трамп жестко обошелся с Зеленским.

Ранее обозреватель Ишан Тарур в колонке для WP назвал ссору Зеленского с Трампом в ходе переговоров признаком, указывающим на распад коллективного Запада. По его мнению, перепалка между политиками может быть поворотной точкой в истории.

6
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео