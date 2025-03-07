Зеленский рассказал об интенсивной работе с командой Трампа

Зеленский: весь день продолжается интенсивная работа с командой Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжает активную работу с командой американского коллеги Дональда Трампа. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что было совершено много звонков, однако «тематика ясна».

«Мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США.