Идеально расположенная» и «предлагающая множество возможностей» церковь выставлена на продажу за 362 500 евро на онлайн-платформе объявлений Leboncoin

Объявление о продажи церкви опубликовано в разделе «4-комнатный дом» (общая площадь 539 м²).

Не похоже, чтобы продажа церкви Св. Эдуарда вызвала возмущение жителей городка, в котором она находится. Но она является тяжелый ударом для епархии, которая больше не в состоянии содержать здание церкви. Низкая посещаемость больше не позволяла проводить в церкви мессы. Последняя служба прошла в церкви Св. Эдуарда более года назад.

Ни один потенциальный покупатель пока не объявился. Священник прихода считает, что церковь могла бы стать отличным культурным или общественным местом, приемной или крытым рынком.

Ранее епископы Франции приняли решение продать свое имущество, чтобы сделать выплаты жертвам священников-педофилов. В Католической церкви приняли решение не обращаться к верующим за пожертвованиями, хотя раньше такой вариант обсуждался. «Все епископы согласились с предложением найти в своих епархиях имущество, которое можно будет продать», — цитирует AFP слова Эрика де Мулен-Бофора. «Мы решили, что, если понадобится, мы возьмем кредит, чтобы исполнить наш долг», — добавил он.