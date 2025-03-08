Baltijas balss logotype

Приоритет Трампа - поддержка Израиля 0

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Хозяин Белого Дома ясно видит приоритеты.

Хозяин Белого Дома ясно видит приоритеты.

Будущие военные акции еврейского государства окажутся под куполом США.

Госсекретарь Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил: поддержка Израиля – неизменный приоритет президента Трампа.

Недавнее решение об ускорении предоставления Израилю военной помощи почти на $ 4 000 000 000 – яркое тому доказательство.

Госсекретарь поблагодарил премьер-министра за его сотрудничество со специальным посланником Стивом Уиткоффом в целях освобождения всех оставшихся заложников и продления режима прекращения огня в Газе.

Госсекретарь также сообщил, что ожидает тесной координации в устранении угроз, исходящих от Ирана, и реализации возможностей для обеспечения стабильности в регионе.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, между тем, заявил:

"Я говорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и подчеркнул, что Израиль принял предложение спецпредставителя США Стива Виткоффа о продлении временного прекращения огня на Рамадан и Песах при условии, что ХАМАС освободит заложников. ХАМАС отклонил это предложение. В течение 42-дневной первой фазы в Газу въехало 25000 грузовиков с гуманитарной помощью — половина бюджета ХАМАС в Газе поступает с этих грузовиков! ХАМАС восстанавливает свой военный потенциал и вербует новых террористов. Так дальше продолжаться не может!"

1
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео