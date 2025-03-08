Госсекретарь Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил: поддержка Израиля – неизменный приоритет президента Трампа.

Недавнее решение об ускорении предоставления Израилю военной помощи почти на $ 4 000 000 000 – яркое тому доказательство.

Госсекретарь поблагодарил премьер-министра за его сотрудничество со специальным посланником Стивом Уиткоффом в целях освобождения всех оставшихся заложников и продления режима прекращения огня в Газе.

Госсекретарь также сообщил, что ожидает тесной координации в устранении угроз, исходящих от Ирана, и реализации возможностей для обеспечения стабильности в регионе.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, между тем, заявил:

"Я говорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и подчеркнул, что Израиль принял предложение спецпредставителя США Стива Виткоффа о продлении временного прекращения огня на Рамадан и Песах при условии, что ХАМАС освободит заложников. ХАМАС отклонил это предложение. В течение 42-дневной первой фазы в Газу въехало 25000 грузовиков с гуманитарной помощью — половина бюджета ХАМАС в Газе поступает с этих грузовиков! ХАМАС восстанавливает свой военный потенциал и вербует новых террористов. Так дальше продолжаться не может!"