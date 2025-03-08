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В Латвию? Стало известно о планах Трампа о переброске войск из Германии в Восточную Европу 0

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
В Латвию? Стало известно о планах Трампа о переброске войск из Германии в Восточную Европу
ФОТО: Global Look Press

Telegraph: Трамп думает о переброске войск из Германии в Восточную Европу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии для их передислокации в Венгрию. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

Авторы статьи напомнили, что Трамп неоднократно говорил о том, что Европа должна уделять больше внимания своим оборонительным возможностям. При этом политик испытывает все больше разочарования из-за того, что страны ЕС «подталкивают мир к войне». За пределами Штатов находятся 160 тысяч военнослужащих, большая часть из которых базируется именно в Германии, указано в материале.

Представитель нацбезопасности США Брайан Хьюз подчеркнул, что сейчас каких-либо конкретных решений по этому вопросу нет. При этом Вашингтон рассматривает возможность перемещения войск по всему миру с целью противостоять текущим угрозам собственным интересам.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что страны Европы не знают, как завершить конфликт на Украине.

До этого газета The Washington Post написала, что глава Белого дома может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности».

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