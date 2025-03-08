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Вашингтон ставит на Тимошенко в битве с Зеленским 0

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Вашингтон ставит на Тимошенко в битве с Зеленским

Главная цель республиканцев - продвинуть своих протеже.

Советники Трампа тайно ведут переговоры с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии экс-президента Петра Порошенко касаемо шансов на быстрые президентские выборы, сообщает американский информационный ресурс Politico.

Помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу разгула коррупции.

Официальная линия администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард ложно обвинила Киев в отмене выборов.

"Хотя команда Трампа может надеяться, что выборы потопят Зеленского, он все еще намного популярнее Тимошенко и Порошенко", - констатировало издание.

Издание отметило, что в опросе, проведенном британским социологическим центром Survation на этой неделе, 44% заявили, что поддержат Зеленского на пост президента. Его ближайшим соперником, отстающим от него более чем на 20%, является Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании. Только 10% поддержали Порошенко, а Тимошенко получила всего 5,7% поддержки.

Издание отметило, что ключ ко всем планам, обсуждаемым по закрытым каналам, заключается в проведении президентских выборов после временного прекращения огня, но до начала мирных переговоров. Идею досрочных президентских выборов также продвигает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского.

И Тимошенко, и Порошенко публично выступали против проведения выборов до окончания войны, как и мэр Киева Виталий Кличко. Тем не менее, "люди Порошенко и Тимошенко разговаривают с командой Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский", - прокомментировал изданию ведущий республиканский эксперт по внешней политике на условиях анонимности.

При этом издание отметило, что у самой Тимошенко комментировать факт переговоров с командой Трампа отказались. А пресс-служба Порошенко ответила так: "Наша цель - не продвигать выборы, а обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в нашей стране".

Журналисты отметили, что в течение нескольких дней должностные лица администрации Трампа предлагали Зеленскому уйти в отставку, если он не согласится полностью с планом США по быстрому прекращению войны, даже если это потребует крупных уступок со стороны Украины.

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