Маск напомнил о возможности отключения Starlink на Украине

Американский миллиардер Илон Маск напомнил о возможности отключения Украины от доступа к системе спутникового интернета Starlink и заявил о последствиях данного шага для страны, обороняющейся от российской военной агрессии. "Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - написал он в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

По его словам, его "тошнит" от продолжающейся многие годы и зашедшей в тупик "бойни, в которой Украина неизбежно проиграет". "Тот, кто действительно тревожится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", - добавил он.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…