Поздно пить боржоми: грузинская оппозиция в Риге потребовала ввести санкции против Тбилиси

Страны Закавказья, или, как их сейчас принято именовать, Южного Кавказа, продолжают вызывать повышенный интерес в Латвии. Видимо, это связано и с их соразмерностью нашему государству и тем, что там до конца все так и не решено — а сейчас и вовсе оба региона оказались как бы вне глобуса в кабинете президента США.

Потому дискуссия о будущем демократии в Грузии в представительстве Евросоюза в Риге и собрала массу интересующихся.

"Русский проект" по имени Бидзина

"Для меня Грузия очень важная страна, я проработал советником ее правительства по реформам с 2007 по 2013 год", — рассказал председатель правления Латвийской трансатлантической организации Янис Карлсбергс. По его словам, мирная передача власти после поражения Саакашвили — "так должна работать демократия". Ну а сегодня за Грузию у Карлсбергса просто болит душа.

"Сейчас мир много мрачней, чем 10 лет назад", — констатировал эксперт, упомянув о страхе "остаться один на один с абьюзером".

Бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева отметила, что последние выборы в Грузии прошли под контролем правящей партии, принадлежащей олигарху Бидзине Иванишвили. Правительственные ТВ–каналы помогли сформировать общественное мнение, которое, однако, не принесло полной победы — и после голосования начались протесты и репрессии.

Георги Бутикашвили из грузинской "Коалиции перемен" обратил внимание на то, что Иванишвили уже с самого начала был "русским проектом", и потому очень расстраивало, что иностранные государства воспринимали его на начальном этапе как партнера. Единственная задача Иванишвили была удержаться у власти, для чего олигарх использовал все — от социальных сетей до спецслужб.

На последних выборах, по словам Бутикашвили, организовали электоральную карусель со множественным голосованием, в том числе задействовав электронные ресурсы и воздействуя на Центральную избирательную комиссию. Показателем фейка на выборах грузинский гость назвал чрезмерно высокий для парламентских выборов уровень участия.

"Русский закон", регламентировавший деятельность негосударственных организаций, получающих помощь из–за рубежа, вызвал трехмесячные демонстрации в Грузии. ЕС ввел санкции, президент Саломе Зурабишвили заявила, что и после ухода из офиса возглавит протестующих. Так что борьба продолжается.

Кого нельзя критиковать

Партия "Сильная Грузия" в лице Григола Гегелии выступает против прорусского большинства в парламенте страны. Политик помнит, какое разнообразие общественных течений имелось в Грузии в начале XXI века, какой царил плюрализм в социологических исследованиях. Сейчас же нельзя критиковать ни Россию за ее войну в Украине, ни Иран… "Это шок для нас".

"Люди не разошлись по домам", — напомнил грузинский деятель о протестах. Сопротивление стало менее многочисленным, но и сейчас на проспекте Руставели происходят ежевечерние достаточно массовые мероприятия.

"Сильная Грузия" надеется на весеннее обострение протестов — а также на то, что Латвия примет участие в санкциях против режима Иванишвили. Сейчас у него нет союзников — кроме таких одиозных режимов, как, например, Николаса Мадуро в Венесуэле. Последний оставшийся в Тбилиси посол из ЕС — австрийский.

Подышать воздухом свободы

Зураб Чиаберишивили из партии "Объединенное национальное движение" (бывший лидер — Михаил Саакашвили) с удовольствием дышит свободным латвийским воздухом: "Мы чувствуем себя дома". В Риге грузинские политики встретили две группы туристов из своей страны и получили от них полную поддержку.

"Мы никогда не видели такой широкой географической поддержки в стране. Среди протестующих есть средний класс, но государственные служащие, получающие выгоды от правительства, не хотят выходить из зоны комфорта".

"30 процентов населения по–прежнему за "Грузинскую мечту", но 90 процентов хотят вступления в Евросоюз. Как совместить эти две цифры?" — задался риторическим вопросом гость.

"Хорошая новость в том, что две трети населения против правительства. Мы не оппозиция, мы — большинство. Единство — наш главный путь. Второе — не символическая, но практическая помощь от наших европейских друзей. Мы принесли вашему парламенту, МИД, послание — не должно быть финансовой поддержки режима. Необходимо нацелить финансовые санкции против этих клептократов".

"Каждый месяц мы получаем новое и новое законодательство, нацеленное против конституционных прав граждан", — заявил господин Чиаберишвили. За участие в митингах на проспекте Руставели политик был оштрафован на 5000 лари (почти 2000 евро), или 23 минимальных зарплат в Грузии.

Китайские камеры в Тбилиси

Зураб Джапаридзе из партии "Больше Свободы" рассказал, что власти борются с протестами путем использования десятков видеокамер высокого разрешения (китайского производства) и системы распознавания лиц.

85 процентов населения Грузии по–прежнему получают информацию из телевидения, поэтому правительство широко использует пропагандистские ресурсы.

Антикоррупционное бюро следит за каждым шагом не лояльных власти политиков. "Вот сейчас мы в Риге — а потом нас обязательно спросят, кто платил за вашу поездку".

Участники оппозиции получают странные телефонные звонки с номеров, зарегистрированных в Африке, — по ним политикам и активистам угрожают, в том числе угрозы получают их родители и дети.

Люди в масках преследуют несогласных, вторгаются в помещения — причем силовые структуры отказываются объяснять, что это за сотрудники.

"Я владею зарегистрированным оружием и был вынужден стрелять в воздух", — рассказал господин Джапаридзе. То, что раньше было немыслимым, нынче в порядке вещей: "Они стараются превратить эту ситуацию в норму".

Правительство использует для своих целей уголовные элементы, а также молодых людей, находящихся под условным наказанием за правонарушения по наркотикам, законодательство в отношении коих в Грузии является, по словам господина Джапаридзе, драконовским.

Поправки к Закону о гражданской службе запретили сотрудникам госучреждений участие в публичных протестах под угрозой увольнения.

Что же может сделать Евросоюз? А вот что — ввести секторальные санкции, обрубив финансовые связи Грузии с внешним миром. Ведь возможность банковских трансакций через Тбилиси в первую очередь используется путинской Россией для обхода наложенных на Кремль санкций. Соответственно удар по режиму Иванишвили поможет той же сражающейся Украине. Гости обратили внимание также на то, что сейчас, опасаясь ударов украинских дронов, Москва вывела значительную часть своего Черноморского флота на грузинскую оккупированную территорию. Абхазский порт Очамчира становится передовой базой для боевых кораблей РФ.

…Ну а знакомые вашего автора, регулярно бывающие в Тбилиси и проживающие там месяцами, утверждают, что кроме собственно нескольких центральных кварталов политизация там — минимальна. Похоже, люди просто устали от перемен и хотят нормально жить.

Экономика

По оценке Национальной службы статистики Грузии, в 2024 году реальный рост валового внутреннего продукта составил 9,5%.

Наиболее существенный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая сферы, транспорт и складское хозяйство, торговля, а также сфера информации и связи.

В обрабатывающей промышленности наблюдалась тенденция к снижению.