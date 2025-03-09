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США испытали над Израилем стратегические ракетоносцы 0

В мире
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
В едином строю союзников.

В едином строю союзников.

Вашингтон отклоняет предложения, сделанные в арабских столицах.

Израильские и американские ВВС провели совместные учения. В рамках учений израильские истребители F-35i и F-15i выполнили совместный полет с американским стратегическим бомбардировщиком B52.

В ходе учений, прежде всего, отрабатывалось взаимодействие израильских и американских ВВС.

Администрация США, между тем, отвергла египетский план восстановления сектора Газы, предложенный президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и утвержденный участниками саммита Лиги арабских стран.

"Это предложение не принимает в расчет, что сектор Газы непригоден для жизни. Люди не могут существовать среди руин. Президент Трамп настаивает на своем плане свободной от ХАМАСа Газы. Мы ждем продолжения переговоров, которые принесут региону мир и процветание", – заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

Министерство иностранных дел Израиля также подвергло арабский план критике, предложив предоставить администрации США возможность для реализации плана Трампа.

Напомним, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси представил на саммите Лиги арабских стран план реконструкции сектора Газы. Он рассчитан на пять лет, на его финансирование потребуется 53 миллиарда долларов. Ранее ООН сообщила, что восстановление сектора обойдется в 50 миллиардов долларов.

Египетский план предлагает отстранить ХАМАС от управления Газой, передав власть временной администрации, состоящей из технократов и контролируемой арабскими, мусульманскими и западными государствами. Египет и Иордания возьмут на себя обучение полицейских.

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