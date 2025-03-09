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В случае отключения Starlink линия фронта в Украине рухнет - Илон Маск 0

В мире
Дата публикации: 09.03.2025
BBC
В случае отключения Starlink линия фронта в Украине рухнет - Илон Маск

Глава департамента эффективности правительства США и гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что линия фронта Украины рухнет в случае отключения спутниковой системы связи Starlink, которая принадлежит ему. Как сообщает BBC, об этом Маск написал в своей соцсети X.

По его словам, спутниковый интернет Starlink фактически является основой связи украинской армии. Предоставив доступ Киеву к этой системе связи, он по сути бросил вызов российскому президенту Владимиру Путину, считает Маск.

Он также призвал к скорейшему прекращению боевых действий в Украине. «Меня тошнит от продолжающейся много лет и зашедшей в тупик бойни, в которой Украина неизбежно проиграет», — написал Маск.

После начала полномасштабного российского вторжения Маск поставил в Украину тысячи терминалов Starlink, которые производит его компания SpaceX. Для ВСУ в условиях потери сотовой связи и доступа в интернет терминалы Starlink имели критическое значение.

Ранее США объявили о временном прекращении военной помощи Украине.

#илон маск #starlink
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Григорий Антонов
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