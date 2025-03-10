Армия РФ обстреляла Украину почти двумя сотнями дронов

В ночь на понедельник российская армия атаковала области Украины 176 ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщает BBC .

К утру были сбиты 130 БПЛА, заявляют украинские военные. Воздушные силы сообщают, что в результате атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

В Киевской области зафиксировано падение обломков беспилотников, повреждена крыша частного жилого дома, пострадавших нет. В Харьковской области в результате атаки возник пожар на агропредприятии, повреждено административное здание, пострадала сельскохозяйственная техника. В Полтавской области в результате падения БПЛА повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника.