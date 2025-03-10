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Исследование: у США быстро растет экспорт оружия, у России - падает 1

В мире
Дата публикации: 10.03.2025
Deutsche Welle
Исследование: у США быстро растет экспорт оружия, у России - падает
ФОТО: depositphotos

Война России против Украины продолжает определять динамику мирового рынка вооружений. Об этом пишет DW.

Согласно новому докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2020-2024 годах Украина была крупнейшим в мире импортером вооружений. По сравнению с предыдущими пятью годами закупки увеличились примерно в 100 раз.

Европейский импорт вооружений за последние пять лет вырос на 155%, подсчитали эксперты SIPRI. Страны ЕС наращивали закупки, чтобы снабжать Украину и укреплять собственную обороноспособность.

За последние пять лет Соединенные Штаты значительно увеличили экспорт вооружений, нарастив свою долю на мировом рынке с 35% до 43%. Это почти столько же, сколько у восьми следующих крупнейших экспортеров, вместе взятых. Второе место в списке крупнейших экспортеров по версии SIPRI занимает Франция (9,6%), третье по-прежнему удерживает Россия (7,8%).

В 2020-2024 годах американское оружие поставлялось в 107 стран. Особенно заметно вырос экспорт в Европу - на 233% по сравнению с предыдущими пятью годами.

Война в Украине и введенные в ответ западные санкции нанесли удар по позициям России в целом ряде экспортных ниш, которые она унаследовала от СССР. Рынок вооружений является ярким примером.

"На поле боя требуется больше и больше оружия, торговые санкции усложняют производство и поставки, США и их союзники оказывают давление на покупателей", - перечисляет причины старший исследователь программы SIPRI по поставкам оружия Питер Веземан.

Российский экспорт вооружений за последние пять лет сократился на 64%, говорится в докладе SIPRI. В 2020-2024 годах на долю РФ приходилось только 7,8% мирового экспорта. В общей сложности 74% российского экспорта вооружений пришлось на страны Азии и Океании, 12% - на страны Африки, 7,4% - на Европу (Армения, Беларусь, Сербия), 6,4% - на Ближний Восток.

#оружие
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    10-го марта

    Кто пишет этот бред? То Россия из-за нехватки оружия Т-34 в бой пускает, то она ещё оружие продаёт. Трусы оденьте или крестик снимите

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