Из-за забастовок отменены рейсы авиакомпаний airBaltic и Lufthansa

В связи с объявленными забастовками в нескольких немецких аэропортах в понедельник, 10 марта, латвийская национальная авиакомпания airBaltic отменила рейсы Рига–Франкфурт–Рига, а немецкая авиакомпания Lufthansa отменила утренний рейс Рига–Франкфурт, дневные рейсы Франкфурт–Рига–Франкфурт и вечерний рейс Франкфурт–Рига, сообщили агентству LETA представители рижского аэропорта.

Также авиакомпания airBaltic отменила утренний рейс понедельника Рига–Берлин–Рига.

Аэропорт призывает пассажиров следить за сообщениями своих авиакомпаний и при необходимости связываться с ними.

Ранее сообщалось, что работники общественного сектора и сотрудники наземного обслуживания в 11 немецких аэропортах проведут забастовки в понедельник, объявил в пятницу профсоюз Verdi.

В последние недели Германию охватила волна забастовок работников общественного сектора, которые требуют повышения зарплат и усиливают давление на федеральное правительство и муниципальные власти перед третьим раундом переговоров по увеличению оплаты труда.

Профсоюз Verdi сообщил, что в понедельник к забастовке приглашены сотрудники аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Штутгарте, Кёльне/Бонне, Дюссельдорфе, Дортмунде, Ганновере, Бремене и Лейпциге/Халле.

В крупнейшем аэропорту Германии — во Франкфурте — работники наземного обслуживания начали 24-часовую забастовку с полуночи понедельника (23:00 воскресенья по латвийскому времени). К ней могут присоединиться и другие сотрудники аэропорта, подпадающие под коллективные договоры работников общественного сектора.

Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы работников на 8% и улучшения условий труда.

Ранее сообщалось, что немецкая национальная авиакомпания Lufthansa в прошлом году получила чистую прибыль в размере 1,38 миллиарда евро, что на 18% меньше, чем годом ранее, согласно опубликованному в четверг отчету компании.

Однако доходы Lufthansa в прошлом году выросли на 6% и достигли 37,6 миллиарда евро.

Группа Lufthansa в 2024 году перевезла 131 миллион пассажиров, что на 7% больше, чем годом ранее.

В группу Lufthansa входят также национальные авиакомпании Австрии (Austrian Airlines), Швейцарии (Swiss), Бельгии (Brussels Airlines), а также немецкий лоукостер Eurowings.

LETA ранее сообщала, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение о вложении Lufthansa 14 миллионов евро в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic. В обмен на инвестиции Lufthansa получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия в компании. Позднее, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic, эта акция будет конвертирована в обычные акции.

После IPO размер доли Lufthansa Group определит рыночная цена IPO, но в любом случае после него группе будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

Для завершения сделки необходимо одобрение Федерального картельного управления Германии (Bundeskartellamt).

В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, а 2,03% — датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1. Латвийское правительство в августе 2024 года договорилось, что после IPO государству должно принадлежать не менее 25% плюс одна акция капитала airBaltic.

В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, и совершила 47 000 рейсов, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Аудированная выручка airBaltic в 2023 году составила 664,289 миллиона евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль компании составила 33,852 миллиона евро против убытков годом ранее.