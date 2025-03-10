Президент США Дональд Трамп заявил, что США почти возобновили обмен разведданными с Украиной, сообщает Reuters, пишет ВВС .

Он также сказал, что ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров американских и украинских официальных лиц в Саудовской Аравии.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность возобновления обмена информацией, Трамп сказал: «Мы почти сделали это. Вот-вот».

По поводу переговоров в Саудовской Аравии он заявил следующее: «Я верю, что мы добьемся большого прогресса на этой неделе».

Прекращение обмена разведывательной информацией с Киевом, которое резко снижает способность защищаться от российских ракетных ударов, последовало за прекращением американской военной помощи на прошлой неделе.