Зеленский отправился в Саудовскую Аравию, но переговоры с США пройдут без него

Как сообщают мировые СМИ, президент Владимир Зеленский отправляется в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в понедельник, перед переговорами между украинскими и американскими официальными лицами о прекращении войны с Россией.

Зеленский встретится с саудовским наследным принцем, чья страна играла различные посреднические роли с момента вторжения России в 2022 году, включая организацию обмена пленными и проведение переговоров между Россией и США в прошлом месяце.

Переговоры между американскими и украинскими официальными лицами во вторник – первая официальная встреча после катастрофической встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Ожидается, что стороны будут сосредоточены на двустороннем соглашении по минералам и на том, как прекратить войну.

Зеленский заявил, что не будет присутствовать на переговорах с американскими официальными лицами во вторник, и что украинская делегация будет включать его главу администрации, министров иностранных дел и обороны, а также высокопоставленного военного чиновника в администрации президента. "С нашей стороны мы полностью готовы к конструктивному диалогу и надеемся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги", – написал Зеленский в X. - Реалистичные предложения на столе. Главное – действовать быстро и эффективно."

Американские официальные лица заявили, что планируют использовать встречу с украинцами, в частности, чтобы определить, готов ли Киев пойти на материальные уступки России для прекращения войны. "Нельзя сказать: 'Я хочу мира', и при этом 'Я отказываюсь идти на какие-либо компромиссы'", – сказал один из официальных лиц о предстоящих переговорах. Другой американский официальный представитель заявил так: "Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не только в мире, но и в реалистичном мире."