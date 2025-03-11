78-летний патриарх московский Кирилл (Гундяев) явно не слишком здоров. Что известно о ключевыхфигурах, которые могут возглавить церковь после него? Об этом в Moscow Times рассуждает религиовед, историк Николай Митрохин.

Кандидаты на патриаршество

Аппаратные «титаны», о которых рассказывал предыдущий текст, редко становятся реальными кандидатами на патриарший пост. Они могут не усидеть на своей должности и до конца правления покровителя. Один из бывших управляющих делами Московской патриархии при Кирилле сейчас возглавляет кафедру в Вологде, другой — в Омске.

Немного шансов и у тех церковных деятелей, кто был в прямом фаворе у главы страны. Близкий к семье Горбачева митрополит Волоколамский Питирим (Нечаев, 1926–2003), глава Издательского отдела РПЦ, не был даже номинирован в патриархи на выборах 1990 года. Поэтому шансы крымского митрополита Тихона (Шевкунова) сильно преувеличены наблюдателями извне церкви.

Больше возможностей оказаться в числе кандидатов у церковных чиновников, занимающих один из четырех постов, дающих им статус постоянного члена Священного синода, — возглавляющих Санкт-Петербургскую, Киевскую и Крутицкую епархиальные кафедры, а также синодальный «суперотдел» внешних церковных связей (ОВЦС).

За время патриаршества Кирилла ОВЦС потерял от трети до половины своих функций. Дела по взаимодействию с российскими государственными, политическими и общественными организациями переданы в новый синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. После этого вопрос о том, станет ли митрополит Иларион (Алфеев), тогдашний глава ОВЦС, кандидатом на патриаршество, стал спекуляцией, популярной среди светских журналистов, но не внутри РПЦ. Там относительно молодой, либеральный, очень гневливый и всю свою жизнь слишком сильно связанный с международной деятельностью глава ОВЦС не пользовался большой популярностью, хотя и был ценим за ум и образованность.

Глава Киевской кафедры не будет претендовать на пост главы РПЦ. Если украинская делегация и появится на Поместном соборе РПЦ, то только для обсуждения вопроса о предоставлениией канонической самостоятельности — автокефалии.

Поэтому наиболее вероятными кандидатами на патриаршество могут стать главы Санкт-Петербургской (с этого поста патриархами стали Алексий I (Симанский) и Алексий II (Ридигер) и Крутицкой митрополий (отсюда патриархом стал Пимен (Извеков)).

Варсонофий и другие правоконсервативные епископы

Глава Санкт-Петербургской митрополии, 69-летний Варсонофий (Судаков) — типичный представитель консервативного провинциального епископата из числа бывших монашествующих Троице-Сергиевой лавры 1970-1980-х годов. Патриарх Кирилл по линии отца происходит из активного в отстаивании православия перед лицом репрессивной государственной политики мордовского духовенства, общеизвестны его симпатии к выходцам из региона. Этим и объясняется высокий пост Варсонофия.

Выдвижение Варсонофия на пост управляющего делами в начале правления Кирилла позволило ему нейтрализовать потенциальную оппозицию в среде фундаменталистски и консервативно настроенного епископата, который оппонировал относительно либеральному петербургскому духовенству (его представителем был Кирилл).

Во главе Санкт-Петербургской митрополии Варсонофий явно достиг пределов своей компетенции. Пост митрополита в сложном, поликультурном и полиэтничном городе с огромной епархией оказался для него слишком сложен. Он правит епархией без больших скандалов, опираясь на симпатии местного чиновничества из путинского окружения.

Однако развития, инициатив и, главное, общецерковного авторитета, позволяющего получить широкий круг сторонников среди епископата, Варсонофий не обрел. А почти все, кто был в кругу его поддержки в начале правления Кирилла, за прошедшие 15 лет выбыли в отставку или в лучший мир. Мои собеседники связывают низкую популярность Варсонофия и с его неумеренными аппетитами при номинировании кандидатов в епископы в бытность его управделами.

В среде фундаменталистов и консерваторов взошли новые звезды и определились новые лидеры. Среди них наиболее перспективным выглядит митрополит Екатеринодарский Василий (Кулаков, 1971 г. р.). Это типичный представитель «последнего советского поколения» — молодежи, выросшей в СССР, получившей высшее светское образование (Кулаков закончил ординатуру по специальности «терапия» в Сибирском госуниверситете) и в перестройку или сразу после нее глубоко погрузившейся в жизнь православных общин, зачастую в наиболее радикальных форматах.

Из стен вуза Василий ушёл в одну из «наумовских» монашеских общин в Новосибирской области, на родине «старца» из Троице-Сергиевой лавры Наума (Байбородина, 1927-2017), основателя радикально-фундаменталистского внутрицерковного движения. И затем через учебу в Московской духовной академии и настоятельство в монастыре во Владивостоке вырос до архиерея (2019). После смерти Наума в РПЦ остаются десятки подконтрольных тому ранее монастырей и, предположительно, несколько десятков молодых епископов, ранее у него духовно окормлявшихся. Кулаков был одним из 2-3 признанных наследников старца еще десяток лет назад. Теперь он по статусу выходит в руководители мощного внутрицерковного движения.

Другой лидер «правой» части епископата — викарий патриарха и глава синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Этот 64-летний уроженец Владимирской области, первый наместник Троице-Сергиевой лавры в архиерейском чине (1988-2019) — типичный представительправо-консервативного (но не радикально-фундаменталистского) духовенства центра России. До недавнеговремени он был занят управлением системой патриарших приходов вне территории «старой Москвы».

С сентября 2024 года Феогност освобожден от большинства обязанностей. Что это означает для его будущего, пока непонятно. По своему опыту и потенциалу он мог бы претендовать на высшие посты в РПЦ. Однако, по некоторым сведениям, коррупционные истории не обошли и его.

Очевиден статусный и медийный рост митрополита Екатеринбургского (с 2020 г.) Евгения (Кульберга, 1972 г. р.), одного из фаворитов Кирилла и лидера внутрицерковных монархистов. Это еще один представитель «последнего советского поколения». Выходец из семьи военных, выпускник МАИ, он до 2004 г. работал инженером-системотехником в оборонном НИИ, одновременно будучи членом радикальной московской монархической общины о. Николая Шаргунова. Участвовал в разгроме выставки «Осторожно, религия» в Сахаровском центре.

Затем Евгений сошёлся с представителем консервативной «владимирско-московской» традиции архиепископом Ярославским Кириллом (Наконечным, 1961 г. р.) и следовал за ним сначала в Ярославле, потом в Екатеринбурге. Когда Кирилл был снят за поддержку схиархимандрита Сергия (Романова), радикального старца с фундаменталистскими, радикально-националистическими идеями и просталинскими симпатиями, Евгений сменил покровителя на посту архиерея. На этом его перспективная, казалось бы, церковная карьера зашла в тупик. Не исключено, что и Евгений совершит крупную медийную и административную ошибку или попадёт в гомосексуальный скандал — пост главы екатеринбургской епархии в этом отношении весьма «горячий», на нем нередко рушатся карьеры.

Павел: удобный, но малоизвестный кандидат

Митрополит Павел (Пономарев), 72-летний глава Крутицкой митрополии, выглядит пока наиболее очевидным кандидатом в патриархи, рассматриваемым в таком качестве самим Кириллом. Но вне РПЦ он малоизвестен. В топ церковного руководства он вышел в 2013 году, когда был по предложению Кирилла неожиданно назначен из тихой консервативной Рязани главой Белорусской православной церкви. Павел стал очередным русским из России во главе формально полуавтономной БПЦ.

В этом качестве он оказался на удивление «адекватным», что отмечали даже сторонники «белорусизации» православия в БПЦ. Павел продолжил линию прежнего главы БПЦ митрополита Филарета (Вахромеева), разрешавшего служение и проповеди на белорусском, и не стал привлекать для управления БПЦ кадры из России, чтобы не провоцировать конфликты отставками и назначениями. Павел высказывался против существующей в Беларуси смертной казни. Во время массовых протестов против режима Лукашенко в 2020 году Павел извинился за его поздравления с избранием, мягко выступал в защиту арестованных и избиваемых режимом и санкционировал службы у стен тюрем, которые священники проводили по своей инициативе.

За это Лукашенко выдворил Павла из страны, а Кирилл назначил на Екатеринодарскую кафедру. В 2021 году митрополит Павел получил важнейшую и крупнейшую в РПЦ по числу приходов Крутицкую кафедру. Она освободилась после ухода на покой старшего друга Кирилла, митрополита Ювеналия (Пояркова). Павел формально является «наместником» Кирилла, но фактически — полноправным хозяином. Правда, при назначении Павла Крутицкая епархия превратилась в Московскую митрополию и потеряла 4/5 приходов, отданных в самостоятельные епархии.

В родной Караганде Павел в младенчестве был крещен авторитетным в РПЦ архимандритом и старцем Севастианом (Фоминым) Карагандинским (1884-1966), основателем крупной подпольной общины (канонизирован в 2000 г.), которая впоследствии частично легализовалась в формате прихода. Затем Павел вошел в сообщество учеников и выпускников московских духовных школ в Троице-Сергиевой лавре, что позволяет ему быть своим в кругу консервативного духовенства. Одним из его важных центров была Рязанская епархия, которую Павел возглавлял восемь лет.

В 1980–2000-е годы Павел долго работал в аппарате ОВЦС и на контролируемых им позициях за рубежом, в том числе на ключевых постах в Иерусалиме, США и Венгрии. Это делает его не только близким к «питерской» группировке РПЦ, контролирующей ОВЦС, но и человеком, хорошо знакомым сотрудникам КГБ-ФСБ и внешней разведки. Это повышает шансы Павла на неформальное утверждение в качестве кандидата в патриархи в администрации Путина. По отзывам из Рязани и Белоруссии, он хороший организатор, твердый в ключевых вопросах, но допускающий самостоятельность подчиненных в остальных.

Похоже, Павел — «золотая середина» для церковных и светских властей. И конфликт с Лукашенко тут не помеха. Во-первых, его все успели забыть. Во-вторых, авторитарный самодур и «православный атеист» (по самохарактеристике) Лукашенко не пользуется особой популярностью в РПЦ. Наконец, высокое назначение Павла после высылки из Беларуси свидетельствует, что Кремль на него не в обиде. По всей видимости, его прошлые контакты с советскими спецслужбами вполне «засчитаны».

Единственный недостаток Павла — то, что он избегает самопрезентаций в медиа и не слишком известен сотням новых епископов, что заняли свои кафедры в России в период правления Кирилла (Павел много лет служил вне России). Впрочем, работа Павла в Рязани, Краснодаре и нынешняя, столичная, может частично исправить этот недостаток. А «тихий» и спокойный патриарх, без очевидных авторитарных замашек, в отличие от «яркого», инициативного и весьма доминантного Кирилла — желаемый для РПЦ сейчас образ будущего.

Другие кандидаты

40-летний митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), викарий патриарха, глава ОВЦС с 2022 года и последний постоянный член синода, тоже имеющий реальную возможность стать кандидатом в патриархи, в образ тихого и спокойного патриарха, в отличие от Павла, не вписывается. Антоний, выпускник Санкт-Петербургских церковных школ (родом из Твери), сделал классическую для сотрудника ОВЦС карьеру. Сначала он сотрудничал с международными православными организациями, затем попал на стажировку в ОВЦС, которая превратилась в личную референтуру у его главы, будущего патриарха.

С 2011 года Антоний много служил за границей, начав с позиции настоятеля престижнейшего прихода в Риме. Он считается одним из наиболее известных «прокатолических» и «либеральных» архиереев в РПЦ. На приеме у папы Бенедикта Антоний поцеловал его руку — это знак признания его старшинства в административном отношении относительно себя, что неприемлемо для консервативного церковного сознания. В «аппаратном» отношении Антоний показал себя сильным игроком, сумев сначала оттеснить на обочину, а затем и вовсе сбросить с руководящих должностей Илариона (Алфеева). Однако либеральный и прокатолический имидж Антония (см. 1, 2, 3, 4) обнуляет его шансы в обозримой перспективе получить голоса большинства епископов.

Судьба Илариона, бывшего до 2022 «вторым человеком» в РПЦ, а в конце декабря снятого с поста главы Будапештской и Венгерской митрополии, пока выглядит малоперспективной. На прошедшем синоде ему назначили «место служения» (даже не сделав настоятелем) в легендарном и богатом приходе РПЦ в Карловых Варах. Карловарский настоятель Николай Лищенюк не может вернуться туда, поскольку чешские спецслужбы обвинили его в «создании „структуры влияния“ при поддержке российских властей» и фактически выдворили из страны в 2022 году, лишив вида на жительство. Последние апелляции на этот счёт Николай, служивший в Чехии в 2001–2022 годах, проиграл в августе 2024 года. После выдворения из Чехии Лищенюк получил хорошую компенсацию, став зампредом ОВЦС.

Технически решение синода стало возможно благодаря наличию у Илариона венгерского гражданства. Некоторые полагают, что Иларион — «теневой представитель Кирилла в Евросоюзе», остающийся «в обойме» близких патриарху людей. Подобные соображения кажутся всё более сомнительными, а постоянное снижение церковного статуса и вовсе обнуляет «патриарши» перспективы Илариона.

Патриарх Кирилл совершенно не собирается оставлять свой пост прямо сейчас. Должность патриарха пожизненная. Информация о проблемах со здоровьем Кирилла во время богослужений появляется регулярно (последняя — в сентябре 2024), а число его визитов в епархии в последние годы резко сократилось. Но в более пассивном режиме Кирилл еще может прожить продолжительное время. Его клика может носить его на руках или на каталке, пока сердце не перестанет биться, как это было с патриархом Пименом или скончавшимся в 2014 г. главой УПЦ Владимиром (Сабоданом). Так что нынешние обсуждения его преемников могут оказаться преждевременными. И Варсонофий, и Павел, и Тихон могут оказаться в отставке намного раньше, чем Кирилл не сможет совершать богослужения или хотя бы махать рукой из кресла.

На уровне второго эшелона церковного руководства в РПЦ идут стремительные изменения. Там возникает множество перспективных фигур. Старшее, советское поколение епископата стремительно стареет и приобретает хронические болезни, делающие маловероятным их продвижение на вышестоящие иерархические позиции.

Поэтому если с Кириллом в ближайшие несколько лет не случится ничего непоправимого, следующим патриархом, скорее всего, станет консервативный выпускник московских духовных школ конца 1960-70-х г. р. Но уже сейчас просматриваются и потенциальные кандидаты на замену ему. Скорее всего, это будут те «скучные персонажи», которые сейчас работают в аппарате Московской патриархии и набираются опыта управления огромной институцией.