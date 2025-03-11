Российские войска предприняли рискованный подземный маневр.
Однако без современных средств радиоэлектронной борьбы ситуация остается критической.
Украинские военные продолжают терять контроль над захваченными районами курского приграничья. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, подразделения ВСУ уже ушли с более 60% занятых территорий.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третьих от 1200 квадратных километров российской территории. Её удалось занять с 6 августа», — пишет газета.
На прошлой неделе Россия развернула одно из самых эффективных подразделений беспилотников, а также сотни северокорейских военнослужащих вместе с морской пехотой и десантниками в Курской области. Остановить их Украине будет нелегко, пишет Forbes.
Наступление россиян началось в момент, когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила предоставлять Украине разведданные и поставлять боеприпасы американского производства. Это привело к потере территориальных достижений в прошлом месяце и грозит отрезать главную дорогу к основной украинской военной базе в Курске - городу Суджа.
Генеральный штаб Украины сообщил "Украинской правде", что ситуация в Курске, который частично находится под контролем ВСУ с августа, "остается сложной, но контролируемой". Россияне снова используют 177-й полк морской пехоты, 810-ю бригаду морской пехоты и 11-ю десантно-штурмовую бригаду, которые получили подкрепление из Северной Кореи.
Украинские ВВС привлекли по меньшей мере один истребитель МиГ-29 для удара по российским бронетанковым складам, поддерживающим контрнаступление. Сообщается, что украинские силы отбили попытку россиян прорваться через старый трубопровод в Суджу.
Однако без современных средств радиоэлектронной борьбы ситуация остается критической. "Без значительного прогресса в технологии глушения для противодействия возможностям "Рубикона" удержание сопротивления в Курске может стать нежизнеспособным", - предупреждают эксперты.
После значительных потерь в прошлогодних атаках на Курский выступ (треть личного состава из 12 000 военных), 11-й армейский корпус КНДР в декабре или январе отошел с линии фронта. Сейчас он вернулся с пополненными резервами.
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