Украинские военные продолжают терять контроль над захваченными районами курского приграничья. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, подразделения ВСУ уже ушли с более 60% занятых территорий.

«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третьих от 1200 квадратных километров российской территории. Её удалось занять с 6 августа», — пишет газета.

На прошлой неделе Россия развернула одно из самых эффективных подразделений беспилотников, а также сотни северокорейских военнослужащих вместе с морской пехотой и десантниками в Курской области. Остановить их Украине будет нелегко, пишет Forbes.

Наступление россиян началось в момент, когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила предоставлять Украине разведданные и поставлять боеприпасы американского производства. Это привело к потере территориальных достижений в прошлом месяце и грозит отрезать главную дорогу к основной украинской военной базе в Курске - городу Суджа.

Генеральный штаб Украины сообщил "Украинской правде", что ситуация в Курске, который частично находится под контролем ВСУ с августа, "остается сложной, но контролируемой". Россияне снова используют 177-й полк морской пехоты, 810-ю бригаду морской пехоты и 11-ю десантно-штурмовую бригаду, которые получили подкрепление из Северной Кореи.

Украинские ВВС привлекли по меньшей мере один истребитель МиГ-29 для удара по российским бронетанковым складам, поддерживающим контрнаступление. Сообщается, что украинские силы отбили попытку россиян прорваться через старый трубопровод в Суджу.

Однако без современных средств радиоэлектронной борьбы ситуация остается критической. "Без значительного прогресса в технологии глушения для противодействия возможностям "Рубикона" удержание сопротивления в Курске может стать нежизнеспособным", - предупреждают эксперты.

После значительных потерь в прошлогодних атаках на Курский выступ (треть личного состава из 12 000 военных), 11-й армейский корпус КНДР в декабре или январе отошел с линии фронта. Сейчас он вернулся с пополненными резервами.