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В Саудовской Аравии начались переговоры между США и Украиной 0

В мире
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
В Саудовской Аравии начались переговоры между США и Украиной
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В городе Джедда начались переговоры между США и Украиной, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом информирует BBC.

С украинской стороны во встрече также принимают участие глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, сообщал ранее Госдепартамент США. Кроме того, на опубликованных кадрах присутствует заместитель Ермака Павел Палиса, которого украинские СМИ называют советником Зеленского по военным вопросам.

От США во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

#мирные переговоры
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Григорий Антонов
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