Современные США и Канада появились в результате соперничества двух великих колониальных империй – Британской и Французской. Вооруженные конфликты в Северной Америке регулярно становились частью более крупномасштабных кампаний, которые велись на разных континентах.

США и Канада разделены длиннейшей сухопутной границей в мире – около 8900 км. При этом граница между двумя государствами может считаться искусственной: в 1846 году американо-британским соглашением было установлено, что она проходит по 47-й параллели.

США и Канада – крупнейшие торговые партнеры; миллионы канадцев живут и работают в США, миллионы американцев – в Канаде. Более того, США и Канада некогда были колониями Британской империи и говорят на одном языке. На протяжении последних ста лет два государства были близкими политическими и военными союзниками.

Разнообразные проекты их объединения – насильственного или мирного – существовали на протяжении столетий и иногда приводили к полномасштабным войнам.

Сравнение

В Канаде всегда проживало намного меньше людей, чем на территориях, впоследствии ставших Соединенными Штатами. Частично это объяснялось стратегическими различиями британской и французской колонизаций: французы делали ставку на торговлю с индейцами, меняя меха и шкуры на товары, привезенные из метрополии; в свою очередь, будущие американцы ставили на развитие местных производств, что сопровождалось более активным освоением территорий.

Там, где канадские французы обходились небольшим количеством колонистов, торговцев и миссионеров, будущие американцы создавали многолюдные промышленные и сельскохозяйственные поселения.

Колоссальная диспропорция в численности населения (и размерах экономик двух стран) сохраняется по сей день: в Канаде живет около 40 миллионов человек, что примерно соответствует численности населения Калифорнии.

Если бы Канада была штатом США в 2023 году, то согласно размеру ВВП (2,1 триллионов долларов) она бы заняла в рейтинге штатов четвертое место – после Калифорнии, Техаса и Нью-Йорка (по данным МВФ и Бюро экономического анализа США).

Население США и Канады – несмотря на общий язык и многие юридические и культурные аспекты – также серьезно различается. Большинство населения Канады составляют потомки иммигрантов с британских островов и Франции, этническая карта США несравнимо более пестрая.

При этом, на протяжении столетий постоянно проходила миграция из Канады в США и, менее активно, из США в Канаду. Многие известные американцы имели канадских предков – певицы Мадонна и Леди Гага, «отцы» американского автомобиля – Генри Форд, Уолтер Крайслер и Уильям Дюран, великий изобретатель Томас Альва Эдисон, «король мультфильмов» Уолт Дисней, политик Хиллари Клинтон и многие другие.

В 1936 году президент США Франклин Делано Рузвельт выступил с речью в Квебеке. Он заявил: «Когда я был в Канаде, я никогда не слышал, чтобы канадец говорил об американце как об иностранце. Он просто “американец”. И то же самое наблюдается на другой стороне границы, в Соединенных Штатах: канадцы не “иностранцы”, они – “канадцы”. На мой взгляд, это небольшое отличие наилучшим образом описывает отношения между нашими двумя странами».

Два государства для двух народов

Великобритания установила контроль над французской Канадой в 1763 году. При этом, чтобы поощрить британскую эмиграцию в Канаду и наладить отношения с канадскими французами, король Георг Третий разрешил канадцам колонизировать территории к западу от Аппалачей, но запретил это делать жителям 13 южных колоний, впоследствии создавших США.

13 британских колоний в Северной Америке объявили о независимости в 1776 году и официально обрели ее в 1783-м, после долгой и кровопролитной войны.

Канада обрела независимость от Британии почти через сто лет после появления США на политической карте мира – в 1867 году Канада получила статус доминиона. Это означало, что она имеет право на самоуправление, на собственный парламент, однако все принятые ее парламентом законы должны утверждаться Лондоном.

Лишь в 1931 году Канада обрела право контроля над собственными законами и внешней политикой. В 1947 году канадцы получили канадское гражданство, перестав быть британскими подданными.

Формальным главой Канады по сей день является король Англии, которому приносят присягу новые граждане страны, парламентарии, военные и полицейские. Однако король считается лишь символом конституционных ценностей Канады, а не реальным правителем страны.

Понятие «канадец» и канадская национальная идентичность также возникли намного позже появления понятий «американец» и «американская идентичность». В начале 18 века американцы и канадцы считали себя британцами или (в случае с канадскими французами) – французами.

Американская революция привела к тому, что большинство жителей 13 восставших британских колоний стали американцами (меньшинство лоялистов, оставшихся верными королю, бежали в Англию, Канаду и иные британские колонии). В Канаде «канадцами» долгое время называли себя только потомки французских колонистов. Только в середине 20 века слово «канадец» стало синонимом обладателя гражданства Канады, обладателя определенного политического и культурного менталитета.

В результате американцы долгое время относились к канадцам как к ненавистным англичанам – роялистам, живущим в Северной Америке, агентами Британской империи. Это отношение окончательно исчезло только в 20 веке. Однако именно этим фактором частично были обусловлены попытки американских завоеваний Канады.