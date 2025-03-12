Армия РФ убила в Одессе четырех сирийских моряков

В результате попадания российской баллистической ракеты вечером во вторник погибли четыре члена экипажа сухогруза, шедшего в Алжир с грузом зерна. Об этом сообщает BBC .

Ещё два человека ранены, сообщил в своем телеграм-канале председатель общественного совета при военной администрации Одессы Сергей Братчук со ссылкой на данные администрации портов Украины.

Под удар попало судно MJ PINA под флагом Барбадоса. «К сожалению, погибли четыре человека — граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему — 24 года. Еще два человека получили ранения — украинец и сириец», — пишет Братчук.

По его словам, также повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

В Киевской области в результате ночной атаки российских беспилотников возникли пожары в жилых домах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 4:46. Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.