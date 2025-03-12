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РФ может напасть на страны Балтии и устроить там Мариуполь - бывшие командующие НАТО 4

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
РФ может напасть на страны Балтии и устроить там Мариуполь - бывшие командующие НАТО
ФОТО: Telegram

"Год 2027. Ракеты Владимира Путина разрушают дома по всей Прибалтике, гражданские лица массово гибнут на улицах, а женщины подвергаются насилию со стороны российских солдат в разрушенных бомбами помещениях", - пишет британская газета The Sun.

"Британские войска будут вынуждены сражаться вместе со своими союзниками по НАТО против наступающей армии тирана, пока города превращаются в руины, напоминая разрушенные украинские города, такие как Мариуполь.

Одновременно российские ракеты уничтожат аэропорты и морские порты на восточном фланге НАТО, которые критически важны для подкрепления на передовой, чтобы изолировать страны Балтии.

Жаждущий войны тиран уже одержит победу в Украине после подписания соглашения с Зеленским, достигнутого при посредничестве Трампа. Затем он установит своих марионеток в Молдове, Грузии и Румынии через сфальсифицированные выборы. Но Путин на этом не остановится.

Пользуясь хаосом, вызванным отказом Трампа поддерживать европейскую оборону, а также разрушительными кибератаками, Путин обратит свое внимание на Балтию. Тысячи солдат будут гибнуть каждый день, а гражданские лица станут мишенями для российских войск, как это уже происходит в разрушительной войне Путина в Украине.

Бывшие командующие НАТО рассказали The Sun, что это реальность, с которой могут столкнуться Великобритания и Запад, если Европа не начнет действовать сейчас, не только отправляя больше оружия Украине, но и укрепляя оборону НАТО в Балтии. Они заявили, что НАТО должно мобилизоваться и подготовиться к войне, чтобы у Путина не осталось сомнений в том, что если его войска ступят на территорию Прибалтики, они получат "кровавый нос и будут остановлены". Это будет означать, что Европа и их канадские союзники должны будут стоять на собственных ногах, не полагаясь на 4 миллиарда долларов военной помощи США, которые поддерживали безопасность НАТО в течение 76 лет.

Сэр Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил The Sun, что он "напуган" нашим будущим, если мы не поднимемся сейчас и не создадим эффективного сдерживания. Бывший британский военачальник резко обвинил Трампа в нанесении "смертельного удара" по НАТО и, в процессе, передаче Путину ключевой внешнеполитической цели.

"То, что сделал Трамп, — это посеял сомнение — абсолютное сомнение — в готовности Америки поддерживать коллективную оборону в рамках альянса, которая является основой НАТО", — заявил сэр Ширрефф.

Бывший командующий, который руководил британскими войсками в первой войне в Персидском заливе и в Ираке, предупредил, что если Путин получит то, что хочет в Украине, через сделку, достигнутую при посредничестве Трампа, это фактически приведет к "капитуляции" страны. "Это дает Путину возможность объявить победу и перевооружиться, восстановить и перестроить свои вооруженные силы", — сказал сэр Ширрефф.

"И затем, когда он это сделает, он покончит с Украиной. Потому что он никогда не откажется от своей цели захватить всю Украину".

Затем, предупреждает сэр Ширрефф, Путин переместится в Молдову, Грузию и Румынию, вмешиваясь в их выборы и ставя у власти своих марионеток. Затем он обратит свое внимание на страны Балтии.

Бывший военачальник предупреждает: "Я думаю, что весьма вероятно, что когда он посмотрит на НАТО, он решит, что это пустышка из-за того, что сделал Трамп, и тогда он подумает — я попробую с Балтией.

"И тогда мы окажемся в войне с Россией, потому что у нас есть 1000 солдат в Эстонии, и столько же у французов, немцев, канадцев в Прибалтике".

Сэр Ширрефф рисует ужасающую картину того, как будет выглядеть российская атака на Прибалтику.

"Ну, когда Россия атакует, атака выглядит так, как мы видели в украинском городе Мариуполь. Это выглядит как депортация детей, изнасилования женщин и массовые убийства гражданских лиц. Вот что происходит, когда Россия атакует. Сначала будут ракеты, затем все остальное".

Мариуполь на востоке Украины превратился в руины после того, как безжалостные российские силы атаковали город танками, минометами, ракетами и самолетами. К марту 2022 года более 450 000 гражданских лиц оказались в ловушке в Мариуполе, а жестокие бои унесли жизни тысяч мужчин, женщин и детей и разрушили критически важную инфраструктуру.

После месяцев героической обороны украинские силы, защищавшие металлургический комбинат "Азовсталь", начали сдаваться, и Мариуполь остался под контролем россиян — и до сих пор находится под их тиранией. Город, когда-то оживленный центр, пострадал от одних из самых страшных разрушений в войне, с разрушенными зданиями, которые теперь выстроились вдоль улиц.

И теперь сэр Ширрефф предупредил, что страны Балтии станут еще одним Мариуполем, если Путину позволят развязать ад в Европе.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, предупредил, что Путин может нанести ракетные удары по странам НАТО, чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру. Это связано с тем, что Путин знает, что военный альянс зависит от быстрого подкрепления для защиты территории от атаки.

Он сказал The Sun: "И это означает, что аэропорты и морские порты на восточном фланге НАТО, от Финляндии и через Польшу до Румынии, которые критически важны для быстрого подкрепления, станут целями для ударов или кибератак".

#война рф и украины #страны балтии
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    12-го марта

    Так в Мариуполе русские как раз выпускали гражданских из города, но им не давали выйти украинские солдаты, прикрываясь гражданскими.

    23
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го марта

    А,нщё они займутся каннибализмом и откроют завод по производству кожанных перчаток из кожи прибалтов и заберут в РФ все стиральные машины,унитазы и шпроты.

    27
    3
  • A
    Anim
    12-го марта

    Дайте нате денег )

    17
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го марта

    таблетки нужные что ли подорожали? или дурдом закрыли? местные обозники в леса убегут, там лет 10 будут в землянках срать в ведро

    45
    2

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