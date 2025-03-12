Босния во вторник начала принимать подкрепления вооруженных сил Европейского союза (ЕС) на фоне растущих опасений по поводу действий руководства Республики Сербской, которые могут привести к возобновлению нестабильности среди этнических общин, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Силы Европейского союза (EUFOR) сообщили, что подчиненные им военные начали прибывать в аэропорт Сараево и по суше.

"Военный персонал, автомобили и вертолеты из Чехии, Италии и Румынии в ближайшие дни пополнят EUFOR", — говорится в заявлении.

Принятые Республикой Сербской (РС) законы, отвергающие полномочия федеральной полиции и судебных органов на ее территории, вызвали тревогу в Европе и США.

Ситуация обострилась из-за отказа президента РС Милорада Додика подчиняться верховному представителю международного сообщества, немецкому дипломату Кристиану Шмиду, который следит за соблюдением Дейтонского мирного соглашения.

Сараевский суд 26 февраля приговорил Додика к одному году тюремного заключения и запретил ему заниматься политической деятельностью в течение шести лет за его сепаратистские действия. В ответ на этот приговор парламент РС 27 февраля поддержал законопроекты об отделении Республики Сербской от судебной системы Боснии и Герцеговины, а Додик подписал закон, запрещающий полиции и судебной системе Боснии и Герцеговины осуществлять свои полномочия в Республике Сербской.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины 7 марта приостановил действие закона РС, отвергающего полномочия федеральной полиции и судебных органов на территории Республики Сербской.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник прибыл в Сараево и заявил, что альянс не допустит "возникновения вакуума безопасности".

"Мы надеемся, что сможем сделать все возможное, чтобы предотвратить новый конфликт в Европе", — сказал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио, обвинивший Додика в угрозе стабильности Боснии.

С момента окончания Боснийской войны в 1995 году Босния и Герцеговина разделена на две автономные единицы — Республику Сербскую и Мусульмано-хорватскую федерацию. Каждая из них имеет свое правительство и силы полиции, однако центральные институты в Сараеве, связывающие их, остаются слабыми.

EUFOR в прошлую пятницу объявили о "временном увеличении" численности своих военнослужащих в Боснии, охарактеризовав это как "проактивную меру".