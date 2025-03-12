В Москве скептично отнеслись к идее о 30-дневном перемирии - СМИ

Российские источники агентства Reuters с осторожностью отреагировали на предложение США о 30-дневном прекращении огня, поддержанное Киевом. Об этом сообщает BBC .

Один высокопоставленный российский источник сообщил Reuters, что президенту Владимиру Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий.

«Путину трудно согласиться на это в нынешней форме, — сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности ситуации. — У Путина сильные позиции, потому что Россия продвигается». Собеседник агентства добавил, что без гарантий в дополнение к прекращению огня позиции России могут быстро ослабнуть, и Запад может возложить на Россию ответственность за неспособность прекратить войну.

Другой высокопоставленный российский источник сказал, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит ловушкой, потому что Путину будет трудно остановить войну без конкретных гарантий или обязательств.

Третий российский источник отметил, что предложение о прекращении огня сопровождалось возобновлением военной помощи США и обмена разведданными.