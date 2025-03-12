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В Москве скептично отнеслись к идее о 30-дневном перемирии - СМИ 3

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
BBC
В Москве скептично отнеслись к идее о 30-дневном перемирии - СМИ
ФОТО: depositphotos

Российские источники агентства Reuters с осторожностью отреагировали на предложение США о 30-дневном прекращении огня, поддержанное Киевом. Об этом сообщает BBC.

Один высокопоставленный российский источник сообщил Reuters, что президенту Владимиру Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий.

«Путину трудно согласиться на это в нынешней форме, — сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности ситуации. — У Путина сильные позиции, потому что Россия продвигается». Собеседник агентства добавил, что без гарантий в дополнение к прекращению огня позиции России могут быстро ослабнуть, и Запад может возложить на Россию ответственность за неспособность прекратить войну.

Другой высокопоставленный российский источник сказал, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит ловушкой, потому что Путину будет трудно остановить войну без конкретных гарантий или обязательств.

Третий российский источник отметил, что предложение о прекращении огня сопровождалось возобновлением военной помощи США и обмена разведданными.

#война рф и украины #мирные переговоры
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • НС
    Николай Семёнов
    12-го марта

    Нужно быть окончательно дураком, чтобы согласиться на 30-дневное перемирие. Сколько раз Россию ставили раком, а она всё верит этим негодяям. 30 дней нужны для того, чтобы собрать силы, привести всё в порядок, получить от западных заморышей деньги и новые вооружения. Если Россия согласится на эти условия, буду считать, что там у всех отключили разум и страну свою россияне считают помойным ведром.

    4
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  • Д
    Дед
    12-го марта

    Так уже договаривались с Украиной, войска отвели, а хохлы в очередной раз все похерили. Только капитуляция!

    22
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го марта

    А,за чем РФ это,посмотреть,как за месяц ВСУ стянут пару бригад в Курскую область,наберут "добровольцев"для мясных штурмов на Донбассе и получат кучу "стрелялок" от ЕС и Англии?

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