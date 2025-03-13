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Латвия согласилась отменить санкции против российского миллиардера Фридмана 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Латвия согласилась отменить санкции против российского миллиардера Фридмана

Латвия согласилась исключить российского миллиардера Михаила Фридмана, основателя финансовой группы "Альфа-Групп", из санкционного списка Европейского союза (ЕС), но не согласилась отменить санкции против российского миллиардера Петра Авена.

Активы Фридмана были арестованы в ЕС в 2022 году, и ему запрещен въезд в ЕС.

Если ранее введенные против Фридмана санкции будут отменены, это не повлияет на текущий процесс в Суде Европейского союза, в котором активно участвует Латвия, так как оспариваемые в деле санкции касаются конкретного периода, а не санкций в целом.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии агентству ЛЕТА сообщили, что ЕС все еще обсуждает этот вопрос, поэтому министерство в данный момент не может давать комментарии.

Ранее сообщалось, что Авен, который также является гражданином Латвии, владеет недвижимостью в Латвии. Он был включен в санкционный список ЕС как один из приближенных к Путину олигархов. Авен и Фридман предпринимали различные усилия, чтобы добиться отмены западных санкций против России.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что Фридман и Авен продали свои доли в российском "Альфа-банке" своему партнеру Андрею Косогову в 2024 году.

Фридман и Авен также продали доли в страховой компании "АльфаСтрахование".

Именно доля Авена в одном из крупнейших российских коммерческих банков привела к его включению в санкционный список ЕС.

Авен и Фридман находятся под санкциями не только ЕС, но и США, Великобритании и других стран.

#санкции
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