В Латвии надеются, что США перебросят свои войска из Германии в Латвию

«Переведут ли знаменитую базу Рамштайн в Польшу? Может быть даже в Латвию?» Под таким заголовком в Neatkarīgā Элита Вейдемане рассуждает о последних военно-политических новостях.

В настоящее время крупнейший форпост милитаризма США, созданный в Германии в 1952 году, насчитывает около 10 000 военнослужащих, а всего вместе с обслуживающим персоналом и семьями, там находится около 54 000 американцев.

«Но, если говорим о чисто военном аспекте: тогда, когда они отправятся прочь откуда-то, надо понимать, куда потом они денутся. Если они направятся в Польшу, то это хороший случай», - утверждает Янис Сартс, руководитель дислоцированного в Риге натовского центра коммуникаций STRATCOM. Не исключает он и того, что Пентагон обратит свои взоры на нашу республику, последовательно повышающую свои военные расходы.

«3,4% от ВВП Латвии — это уже много. Пока публично сообщается о больших закупках систем оружия, и это хорошо. Важно, что эти закупки происходят во время, когда действительно они важны. Важно также, что президент государства напоминает: нам необходима численно большая армия».

Я. Сартс «признает, что в данный миг общество взволновано, но НАТО работает, к тому же сообщения о готовности быть вместе с НАТО по-прежнему актуальны, потому думать о новых альянсах непродуктивно». «Конечно, можно создавать новые общие подразделения — например, Балтийские государства вместе с Великобританией».

Директор STRATCOM верит, что Латвия развивает свою инфраструктуру в верном направлении: «Железная дорога есть простейший и лучший вид, как быстро переместить с места на места танки, бронемашины и тому подобное. В системе снабжения железная дорога очень важна. Но есть одна существенная проблема: на границе Польши и Литвы образуются огромные заторы, ибо там меняется ширина рельсов. Потому актуальна военная логика Rail Balticа».