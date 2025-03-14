В США мужчинам следует мастурбировать или участвовать в каких-либо действиях сексуального характера, если их целью не является задача «оплодотворить эмбрион». Такую идею выдвинул член сената штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон (1988).

Как сообщает американский телеканал NBC News, Блэкмон разработал законопроект под названием «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции» сделает незаконным «выделение генетического материала лицом без намерения оплодотворить эмбрион». По данным журналистов, он включает «исключения для донорства спермы и использования контрацепции для предотвращения оплодотворения».

Не способных удержаться нарушителей сенатор предложил на первый раз штрафовать на пять тысяч долларов, а в случае повторного нарушения – на десять тысяч. В третий раз они будут наказаны выплатой 15 тысяч долларов.

Сам Блэкмон заявил, что понимает вызванные его предложением негодование и удивление. Однако, как он выразился, «мужчины составляют пятьдесят процентов уравнения» (видимо, имеется в виду процесс продолжения рода), и предположил, что их способность предохраняться может частично снизить градус возникшей проблемы. Дело в том, что в штате Миссисипи аборты запрещены на законодательном уровне, а многие женщины не могут себе позволить приехать в другие штаты, чтобы прервать беременность.

В сюжете NBC отмечается, что шансы на принятие такого закона невелики. Причина кроется в том, что сенат штата контролируется республиканцами. Блэкмон же состоит в партии демократов. Он является сыном сенатора Барбары Блэкмон и конгрессмена Эдварда Блэкмона, лично представляя тщательный подбор генетического материала.