Baltijas balss logotype

36-летний сенатор Миссисипи инициировал запрет мастурбации 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Афроамериканский законодатель задел земляков за живое.

Афроамериканский законодатель задел земляков за живое.

Максимальное наказание может составить 15 000 USD.

В США мужчинам следует мастурбировать или участвовать в каких-либо действиях сексуального характера, если их целью не является задача «оплодотворить эмбрион». Такую идею выдвинул член сената штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон (1988).

Как сообщает американский телеканал NBC News, Блэкмон разработал законопроект под названием «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции» сделает незаконным «выделение генетического материала лицом без намерения оплодотворить эмбрион». По данным журналистов, он включает «исключения для донорства спермы и использования контрацепции для предотвращения оплодотворения».

Не способных удержаться нарушителей сенатор предложил на первый раз штрафовать на пять тысяч долларов, а в случае повторного нарушения – на десять тысяч. В третий раз они будут наказаны выплатой 15 тысяч долларов.

Сам Блэкмон заявил, что понимает вызванные его предложением негодование и удивление. Однако, как он выразился, «мужчины составляют пятьдесят процентов уравнения» (видимо, имеется в виду процесс продолжения рода), и предположил, что их способность предохраняться может частично снизить градус возникшей проблемы. Дело в том, что в штате Миссисипи аборты запрещены на законодательном уровне, а многие женщины не могут себе позволить приехать в другие штаты, чтобы прервать беременность.

В сюжете NBC отмечается, что шансы на принятие такого закона невелики. Причина кроется в том, что сенат штата контролируется республиканцами. Блэкмон же состоит в партии демократов. Он является сыном сенатора Барбары Блэкмон и конгрессмена Эдварда Блэкмона, лично представляя тщательный подбор генетического материала.

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео