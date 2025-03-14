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ЕС договорился о продлении санкций против РФ еще на полгода 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
Deutsche Welle
ЕС договорился о продлении санкций против РФ еще на полгода

Евросоюз согласовал на уровне послов продление санкций в отношении России до 15 сентября. При этом из санкционных списков были исключены четыре фамилии, еще три фигуранта умерли.

Евросоюз договорился о продлении санкций в отношении России еще на 6 месяцев до 15 сентября 2025 года, преодолев вето Венгрии. Как передает корреспондентка DW из Брюсселя, решение было принято утром в пятницу, 14 марта, на уровне послов стран Евросоюза.

Речь идет о санкциях в отношении физических и юридических лиц, введенных в ответ на агрессивную войну России против Украины. Ранее сообщалось, что Будапешт добивался исключения из санкционного списка не менее восьми лиц, а компромиссный вариант соглашения, по данным источников DW, предполагал исключение из него четырех лиц. Срок действия санкций истекал 15 марта.

Трое фигурантов санкционных списков умерли

Как сообщили корреспондентке DW дипломатические источники, в отношении трех лиц санкции не продлены в связи с их смертью, а еще четыре человека исключены из санкционных списков: это бывший глава "Еврохима" Владимир Рашевский (которого решили исключить из списков еще на прошлой неделе, так как его имя не вызывало споров и разногласий в Совете ЕС по причине слабых оснований наложения санкций), сестра предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бывший глава Европейского еврейского конгресса, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта России Михаил Дегтярев.

"Когда мы несколько недель назад начали обсуждать продление санкций, одна страна была практически против. Затем она попросила исключить из списка 9 фамилий, - указал источник DW в Брюсселе. - Некоторые другие страны также просили исключить конкретных лиц, в то время как некоторые другие требовали вообще не исключать никого из списка (за исключением имени № 1 и мертвых). "Драма" возникла потому, что было трудно найти баланс, так как добавление или удаление даже одного имени стоило нам единогласия".

#санкции
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