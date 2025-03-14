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Литва захотела поменять конституцию для размещения ядерного оружия 3

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Литва захотела поменять конституцию для размещения ядерного оружия
ФОТО: Global Look Press

Шакалиене: необходимо поменять конституцию для размещения ядерного оружия.

Литва должна поменять конституцию для размещения ядерного оружия на территории страны. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалиене, передает LRT.

«Мы считаем, что нам необходимо рассмотреть возможность корректировки статьи 137 конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», — подчеркнула глава литовского МО.

Шакалиене захотела изменить конституцию на фоне предложения президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза. При этом министр признала, что другие государства пока не обращались к Вильнюсу с подобными предложениями.

Статья 137 конституции Литвы запрещает размещение иностранных военных баз и оружия массового поражения на территории страны. Согласно статье 148 основного закона республики, предложение должно быть принято 2/3 от общего числа членов Сейма (парламента) по инициативе четверти депутатов или 300 тысяч избирателей.

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Комментарии (3)

  • Мп
    Мимо проходил
    14-го марта

    Русские уже сказали, что могут разместить там своё ядерное оружие. Бесплатно, без переписки Конституции и даже с доставкой.

    25
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    14-го марта

    И очень-очень быстро!

    17
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    14-го марта

    Смешная баба,какая страна разместит своё ЯО в стране,которая является расходным материалом.

    34
    0

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