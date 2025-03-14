Назван новый враг истребителя F-22 Raptor

Новым врагом американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor, которые планируют модернизировать, стало время. Проблемы самолета назвал обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

Он подчеркнул, что в течение следующих четырех лет Военно-воздушным силам (ВВС) США потребуется по 42 миллиона долларов на четыре года на поддержание боеготовности каждого F-22. В эту сумму не входят затраты на планируемую модернизацию.

Предполагается, что F-22 будет «мостом» к истребителю шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD). Вашингтон планирует доработать 142 самолета до стандарта Block 30, чтобы F-22 сохранили актуальность в будущих конфликтах. Однако это займет слишком много времени. Автор допустил, что модернизация парка F-22 продлится до 2030 года. К этому моменту ВВС хотят получить NGAD, который заменит Raptor.

«ВВС оказались в затруднительном положении. Продолжайте разработку NGAD и увеличьте ее интенсивность в течение следующих пяти лет, одновременно обновив F-22, затем выведите из эксплуатации Raptor или полностью откажитесь от модернизации F-22. Это сбивает с толку», — пишет Иствуд.