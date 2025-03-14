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Россия начала торговать нефтью за криптовалюту - Reuters 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Россия начала торговать нефтью за криптовалюту - Reuters
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Россия начала использовать криптовалюту при расчетах за поставки нефти.

Россия нашла еще один способ обойти западные санкции и торгует нефтью с Китаем и Индией за криптовалюту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Собеседники агентства рассказали, что Москва использует биткоин, ether и стейблкоины Tether, чтобы облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей (юаня и рупии) в рубли и миновать доллар. Схема торговли выглядит так: поставки идут через трейдера, который принимает нацвалюту от покупателя нефти на один счет, переводит в криптовалюту на второй и оттуда выводит на третий — уже в России.

Один из источников Reuters сказал, что схема работает хорошо. Он уверен, что ее продолжат использовать и в случае снятия санкций. По сравнению с общим экспортом нефти, объемы подобных операций пока небольшие, но они растут. У одного из российских нефтетрейдеров криптопоставки достигают десятков миллионов долларов в месяц.

Ранее стало известно, что США не стали продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки. «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод, нефтетрейдер или кто-то, кто покупает российский газ, и ваш банк хочет платить России за нефть и газ в долларах или, по сути, в любой другой западной валюте, вам будет очень трудно это сделать», — объяснил Bloomberg бывший сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман.

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