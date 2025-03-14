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СМИ: США обсуждают с Россией возможность сотрудничества с «Газпромом» 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
СМИ: США обсуждают с Россией возможность сотрудничества с «Газпромом»

Российские и европейские официальные лица утверждают, что США изучают возможности сотрудничества с российским энергетическим гигантом "Газпром".

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По европейским оценкам, между представителями США и России состоялись предварительные контакты по этому вопросу, но непонятно, кто их ведет и вовлечена ли в них непосредственно администрация Трампа, рассказывают источники.

По словам собеседников, которые попросили не называть их имен, обсуждение возможного сотрудничества США и России с "Газпромом" находится на ранней стадии.

Совместные проекты между РФ и США могут касаться азиатского и европейского регионов.

Как отмечает агентство, это может быть частью стратегии Вашингтона в ослаблении связей Москвы и Пекина "не сея раскола".

В то же время европейские чиновники сомневаются в успехе США в этом вопросе.

Агентство отмечает, что соглашение между США и "Газпромом" стало бы значительным разворотом для президента США Дональда Трампа, который критиковал Европу за ее зависимость от российского газа во время своего первого срока и руководил усилиями, направленными на значительное расширение продаж американского сжиженного природного газа европейским странам.

По словам двух собеседников, "Газпром" стремится к тому, чтобы США помогли перезапустить газопроводы "Северный поток", которые проходят по дну Балтийского моря из России к побережью Германии.

По словам одного из собеседников, "Газпром" может предложить США участие в проектах в Арктике и на шельфе, например в проекте по добыче сжиженного природного газа на Сахалине, если санкции, ограничивающие иностранные инвестиции, будут сняты.

#сша #газпром
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