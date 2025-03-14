В Дании пригрозили США войной из-за Гренландии

Датский парламентарий Ярлов: слова Трампа о Гренландии могут привести к войне.

Слова президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии могут привести к войне с Данией. Об этом заявил глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов в соцсети Х.

«Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО», — заявил парламентарий.

В своем высказывании Ярлов сделал отсылку к высказыванию генерального секретаря НАТО Марка Рютте, заявившего, что он не хочет втягивать альянс в решение этого вопроса. Глава комитета напомнил, что на прошедших в Гренландии парламентских выборах жители острова проголосовали против немедленного провозглашения независимости, а также вовсе не желают войти в состав США.